“Le sedute di consiglio destinate alle interrogazioni sono utili per affrontare temi che di solito non riescono ad entrare nel dibattito consiliare: mobilità sostenibile, effetti del dissesto idrogeologico, benessere animale sono argomenti su cui Europa Verde – Verdi di Manfredonia ha lavorato in questi mesi per portare la città ad essere più sicura e per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici.

Sul tema del dissesto idrogeologico, ed in particolare con l’erosione della costa della riviera sud che sta creando disagi e danni economici ad Ippocampo, come Europa Verde vogliamo aggiungere a quello che si è detto in consiglio che, senza ombra di dubbio, gli interventi eseguiti non sono stati sufficienti ed anzi,

riteniamo che la loro realizzazione sia stata praticamente inutile.

Non entriamo nel dettaglio se sia stata colpa di un’errata progettazione o di esecuzione, ma certo che, la duna che dal canale Peluso (ormai interrato) arriva al villaggio Ippocampo, è ormai assolutamente inesistente (come mostrano le fotografie), nonostante siano passati pochissimi anni dalla sua ricostruzione e dall’esecuzione dei pennelli.

Occorre intervenire subito, perché ogni mareggiata, come quella avvenuta qualche settimana fa, provoca ulteriore dissesto. Il nostro consigliere Alfredo De Luca, in un sopralluogo con i tecnici comunali ha evidenziato il problema all’amministrazione che si sta occupando di chiedere lo stato di emergenza per i territori costieri dove l’erosione è più evidente.”

Avv. Innocenza Starace – Portavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia