Un parto straordinario si è verificato questa mattina, 2 febbraio, a Vieste, quando una giovane madre ha dato alla luce la sua bambina nella propria abitazione. La situazione ha richiesto l’intervento tempestivo del 118, poiché, a causa della mancanza di un’ambulanza medicalizzata disponibile, è stato deciso di far arrivare un elisoccorso per garantire il trasferimento sicuro di madre e figlia.

Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, gli operatori del 118 hanno coordinato con precisione l’intervento, riuscendo a completare le operazioni post-parto con successo. Il trasporto d’urgenza è stato effettuato con un elicottero dotato di termoculla, necessario per mantenere stabile la temperatura corporea della neonata durante il volo. Il velivolo ha fatto rotta verso il Policlinico di Foggia, dove ad attenderli c’era il personale specializzato in terapia intensiva neonatale.

Una volta atterrati sull’elisuperficie del Policlinico, la neonata è stata immediatamente presa in carico dai medici della terapia intensiva neonatale, mentre la madre è stata trasportata in ambulanza al reparto di ostetricia-ginecologia.

L’intervento tempestivo e la collaborazione tra i diversi team sanitari hanno permesso di gestire efficacemente questa emergenza, garantendo un esito positivo nonostante le difficoltà logistiche e le condizioni meteo avverse. Oggi, grazie a un lavoro coordinato e all’impiego delle risorse avanzate, sia la madre che la neonata stanno bene.

L’incidente, avvenuto in una zona lontana da strutture sanitarie attrezzate, sottolinea l’importanza dei servizi di emergenza e della disponibilità di tecnologie avanzate, come l’elisoccorso, per rispondere a situazioni critiche in tempi rapidi.

Lo riporta foggiatoday.it.