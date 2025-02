Rosso Gargano: la scommessa vincente del pomodoro pugliese

Scommettere è sempre un rischio: si può perdere, ma anche vincere e tracciare una nuova strada. È il caso di Rosso Gargano, azienda pugliese nata quindici anni fa dall’intuizione di quattro imprenditori agricoli che hanno deciso di trasformare autonomamente i pomodori coltivati nei propri campi. Una scelta audace che ha portato la realtà foggiana a diventare oggi una delle eccellenze del settore agroalimentare italiano.

Dopo il successo dei pomodori pelati in latta, l’azienda ha ampliato la produzione con la passata in vetro e, più di recente, con i sughi pronti, consolidando la propria presenza nella grande distribuzione sia in Italia che all’estero. I numeri parlano chiaro: nel 2024 sono state vendute oltre 10 milioni di bottiglie di passata, con un incremento superiore al 100% rispetto al 2023, e più di un milione di vasi di sughi.

Un’evoluzione rapida e mirata che ha permesso a Rosso Gargano di conquistare posizioni di rilievo nel mercato. “Nel 2022 non avevamo alcuna referenza in vetro, oggi siamo tra i primi tre produttori in Puglia e Lombardia per la passata da 690 g” racconta il direttore commerciale Giuseppe Stasi, sottolineando come l’azienda sia riuscita a imporsi nonostante la forte concorrenza di marchi storici. Oggi l’export rappresenta il 45% del fatturato aziendale. Rosso Gargano è presente in 67 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone, con una crescita costante anche in Francia, Spagna e Benelux. Ma il core business resta la ristorazione, settore da cui l’azienda ha mosso i primi passi e che ancora oggi rappresenta il 60% del giro d’affari.

A rendere unico il marchio è la filiera corta e controllata, che permette di trasformare il pomodoro in poche ore dalla raccolta, preservandone freschezza e qualità. Tuttavia, il cambiamento climatico rappresenta una sfida crescente. “Temperature anomale e piogge intense rendono più difficile mantenere i nostri standard di qualità” spiega Stasi. Per questo l’azienda sta investendo in ricerca, collaborando con le Università di Bari e Foggia per trovare soluzioni innovative nel riciclo degli scarti di lavorazione.

Rosso Gargano punta ora a consolidare la propria crescita, ampliando la produzione e rafforzando la presenza internazionale. Nuove linee per il pomodoro pelato in latta da 3 kg e per la passata in vetro sono già allo studio, così come l’introduzione di nuovi sughi ai formaggi e alla carne. Una storia di coraggio e visione imprenditoriale, che ha trasformato un’idea in un marchio di successo, portando il pomodoro pugliese sulle tavole di tutto il mondo.

Lo riporta distribuzionemoderna.it