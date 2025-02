San Severo si prepara a celebrare la Madonna del Soccorso con fede e tradizione

San Severo si appresta a vivere un maggio straordinario, all’insegna della fede, della tradizione e della cultura, in onore della sua patrona, la Madonna del Soccorso. La città si prepara a ospitare un ampio programma di celebrazioni che culmineranno nella storica Festa del Soccorso, che ogni anno attira migliaia di fedeli e visitatori da tutta Italia. Quest’anno, un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dal solenne pontificale, durante il quale il Sindaco Lidya Colangelo renderà un omaggio speciale alla Vergine, donandole una collana con le chiavi della città. Questo gesto, altamente simbolico, ribadisce il legame profondo tra San Severo e la sua protettrice, sottolineando l’affidamento della città alla Madonna del Soccorso come guida spirituale della comunità.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le numerose realtà associative del territorio, ha pianificato una serie di eventi religiosi, culturali e folkloristici che scandiranno tutto il mese di maggio. L’obiettivo è quello di valorizzare la tradizione e di attirare turisti, offrendo loro un’opportunità unica di vivere San Severo e la sua ricca offerta di eventi in una cornice di grande spiritualità. Secondo gli organizzatori, l’ampia pianificazione permetterà ai visitatori di organizzare al meglio il loro soggiorno in città, con l’auspicio di prolungare la permanenza e portare benefici all’intero indotto turistico.

Alla definizione del programma hanno partecipato diverse associazioni locali, tra cui l’Arciconfraternita del Soccorso, il Comitato Festa, l’Associazione Pro Civitate, l’Associazione Pro Loco, la Terra dei Fuochi e Tradizione Fujente, che, insieme ad altri enti e associazioni, stanno collaborando per creare una serie di appuntamenti che spaziano dalla religiosità alla cultura popolare. Tra le realtà coinvolte anche la Confcommercio, con Marisa De Gennaro, che promuoverà l’iniziativa Beer and Food, e l’Associazione Daunia Enoica, che porterà il suo contributo alla valorizzazione del territorio.

Una delle novità più rilevanti di quest’anno è la promozione della Festa del Soccorso alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’amministrazione comunale ha deciso di portare la tradizione sanseverese su un palcoscenico internazionale, con l’obiettivo di attrarre visitatori e far conoscere al pubblico le spettacolari batterie sanseveresi, simbolo di devozione e tradizione, che da sempre accompagnano la processione della Madonna del Soccorso.

Le batterie sono uno degli elementi più caratteristici della festa: vere e proprie opere pirotecniche che, accese lungo il percorso della processione, creano una fusione unica di suoni, colori e emozioni. Ogni anno, i “fujenti” – fedeli che si inginocchiano sotto i fuochi in segno di devozione – vivono un’esperienza che si tramanda di generazione in generazione, contribuendo a rendere la festa una delle più suggestive e seguite della Puglia.

L’impegno dell’amministrazione e delle associazioni locali è volto non solo a mantenere viva questa tradizione, ma anche a stimolare il turismo e a valorizzare l’identità culturale di San Severo. La promozione della Festa del Soccorso alla BIT di Milano rappresenta un’opportunità importante per far conoscere la città e il suo legame indissolubile con la Madonna del Soccorso, attrarre nuovi visitatori e dare slancio all’economia locale. Un incontro per finalizzare ulteriori dettagli è stato fissato per martedì 4 febbraio 2025 alle ore 18, aperto a tutte le associazioni che desiderano contribuire agli eventi del Maggio Sanseverese. In questa occasione, si darà spazio a tutte le proposte per arricchire ulteriormente un calendario che promette di essere indimenticabile.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it