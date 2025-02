Una tragedia ha colpito la comunità di San Giovanni Rotondo e l’intero personale sanitario del Policlinico Riuniti di Foggia.

Daniele Angelo Russo, infermiere di 49 anni, ha perso la vita stamani, 2 febbraio 2025, a causa di un malore improvviso mentre praticava una delle sue grandi passioni: il ciclismo.

Russo si trovava nel bosco “La Difesa”, un’area immersa nella natura, in compagnia di alcuni amici ciclisti con cui condivideva spesso uscite all’aria aperta. Durante il percorso, ha avvertito un forte dolore e si è accasciato al suolo. I suoi compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi e il 118 è giunto sul posto per prestargli le prime cure. Nonostante il trasporto urgente al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo, per lui non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

Lo riporta foggiatoday.it.

Un uomo stimato e un professionista appassionato

La notizia della scomparsa di Daniele Angelo Russo ha lasciato sgomenti amici, colleghi e conoscenti. Originario di San Giovanni Rotondo, viveva a San Marco in Lamis con la moglie e i due figli. Era un infermiere apprezzato, conosciuto per la sua professionalità e per la dedizione con cui svolgeva il suo lavoro presso il Policlinico di Foggia. Oltre alla professione, Russo aveva molte passioni: il ciclismo, la tecnologia e, in particolare, il mondo dei droni, che amava esplorare e condividere con gli amici.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona solare, generosa e sempre disponibile. I messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social, segno di quanto fosse benvoluto. “Riposa in pace, amico mio. Voglio ricordarti con quel sorriso che non mancava mai”, ha scritto Massimo, un amico di lunga data. Alfredo, un altro compagno di pedalate, ha espresso la sua tristezza: “Avevamo ancora tanti progetti da realizzare insieme”. Tanti i messaggi di affetto e riconoscenza: “Una grandissima persona”, si legge in numerosi commenti.

I funerali si terranno martedì 4 febbraio nella chiesa di San Giuseppe Nuovo a San Marco in Lamis. Sarà l’occasione per amici, parenti e colleghi di dargli l’ultimo saluto e stringersi attorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.