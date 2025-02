Aeroporto di Foggia, il 2025 parte con un incredibile +154% nei passeggeri

Foggia, 3 febbraio 2025 – L’Aeroporto di Foggia continua a riscuotere successo tra i passeggeri, segnando una performance straordinaria anche nel mese di gennaio 2025. Nonostante il periodo tradizionalmente caratterizzato da una flessione nel trasporto aereo, il dato di gennaio evidenzia una netta controtendenza, con 6.496 passeggeri transitati attraverso lo scalo di Viale degli Aviatori. Un incremento significativo rispetto ai 2.555 passeggeri registrati nello stesso mese del 2024, con un sorprendente +154%.

Questo risultato conferma l’Aeroporto di Foggia come un punto di riferimento sempre più apprezzato, intraprendendo un percorso di crescita continua che ha visto premiati gli investimenti fatti da tutti gli attori coinvolti, dagli operatori di settore alla compagnia aerea, fino ai passeggeri che scelgono con convinzione di volare da e per Foggia.

Il trend positivo si conferma anche per i prossimi mesi, con voli previsti verso Milano Linate, Bergamo, Torino, Venezia e Monaco di Baviera. I biglietti per la stagione estiva sono già disponibili sul sito della compagnia aerea, con i voli estivi per Milano Linate già in vendita. L’Aeroporto di Foggia si conferma come una scelta strategica e comoda per tutti coloro che desiderano viaggiare, con un’offerta in continuo ampliamento.

Per ulteriori informazioni sui voli e sugli orari, è possibile consultare il sito ufficiale: www.mondoginolisa.it/aeroporto.