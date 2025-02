Luigi Bevilacqua, nessun risarcimento per ingiusta detenzione: la Cassazione respinge il ricorso

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Luigi Bevilacqua contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, che aveva negato il risarcimento per ingiusta detenzione relativo ai mesi trascorsi in custodia cautelare tra il novembre 2019 e l’aprile 2020.

La decisione si fonda sulla valutazione della condotta del ricorrente, ritenuta ostativa alla riparazione, per la sua presunta connivenza in un episodio di violenza culminato nell’accoltellamento di un uomo.

Il caso: l’aggressione del 2019

La vicenda ha avuto origine la sera del 18 ottobre 2019, quando Akwasi Asamoa, cittadino di origine ghanese, venne aggredito nei pressi della sua abitazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Antonio Bevilacqua, cugino dell’imputato, avrebbe intimato alla vittima di consegnargli il telefono cellulare. Al suo rifiuto, Asamoa sarebbe stato accerchiato dallo stesso Antonio Bevilacqua, da Michele Giordano e da Luigi Bevilacqua. Pochi istanti dopo, Antonio Bevilacqua estrasse un coltello e colpì Asamoa all’addome e al braccio sinistro.

L’intera scena fu ripresa dalle videocamere di sorveglianza presenti nell’area. In seguito, le indagini fecero emergere anche un secondo episodio di violenza, avvenuto il 30 ottobre 2019, in cui gli stessi tre uomini furono accusati di aver aggredito a calci e pugni un altro soggetto, Roberto Montagano, colpevole di aver rifiutato di offrire loro da bere.

Per questi fatti, Luigi Bevilacqua venne sottoposto a custodia cautelare dal 29 novembre 2019 al 27 aprile 2020, accusato di rapina aggravata, lesioni personali e minacce. Tuttavia, al termine del processo, il Tribunale di Foggia lo assolse, con sentenza definitiva il 25 settembre 2020, riconoscendo l’assenza di prove sufficienti per dimostrare la sua partecipazione attiva all’accoltellamento.

Il ricorso per ingiusta detenzione

A seguito dell’assoluzione, Luigi Bevilacqua chiese la riparazione per ingiusta detenzione, sostenendo che la misura cautelare fosse stata disposta senza adeguati elementi di prova. La Corte d’Appello di Bari, però, rigettò la richiesta, ritenendo sussistente una condotta colposa da parte dell’imputato, ostativa al risarcimento.

La difesa di Bevilacqua ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione, contestando l’interpretazione del parametro della “colpa grave” e denunciando una motivazione contraddittoria nel provvedimento della Corte d’Appello. In particolare, l’avvocato del ricorrente ha sottolineato come le immagini delle telecamere avessero dimostrato che Luigi Bevilacqua non avesse avuto un ruolo attivo nell’aggressione e, anzi, avesse tentato di evitare che il cugino colpisse nuovamente la vittima. Inoltre, secondo la difesa, non si poteva dedurre una sua presunta indifferenza dal fatto che avesse lasciato la scena dell’accoltellamento senza prestare soccorso alla vittima, la quale era immediatamente fuggita.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha però confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che il comportamento di Luigi Bevilacqua rientrasse nella categoria della “connivenza passiva”. Secondo i giudici, la sua presenza al momento dell’aggressione, il fatto che avesse seguito il cugino per “regolare i conti” con la vittima e l’assenza di una reazione dopo l’accoltellamento hanno legittimamente indotto gli inquirenti a ritenerlo coinvolto nell’episodio di violenza.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che Luigi Bevilacqua aveva partecipato, insieme agli stessi soggetti, a un’altra aggressione pochi giorni dopo, ai danni di Montagano. Questo elemento è stato considerato come un fattore aggravante nel quadro complessivo della sua condotta, rafforzando il convincimento dell’autorità giudiziaria circa la sua pericolosità sociale al momento dell’emissione della misura cautelare.

Richiamando precedenti giurisprudenziali, la Cassazione ha ribadito che la “colpa grave” ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione può sussistere anche quando l’imputato non abbia materialmente compiuto il reato, ma abbia comunque tenuto un atteggiamento che ne abbia favorito la commissione o abbia rafforzato la volontà criminosa dell’autore materiale.

Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato e Luigi Bevilacqua è stato condannato al pagamento delle spese processuali, oltre a mille euro di risarcimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cassazione respinge il ricorso di Michele Giordano: nessun risarcimento per ingiusta detenzione

La Suprema Corte conferma la decisione della Corte d’Appello di Bari: la condotta di Giordano qualificata come connivenza passiva.

Analogamente, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Michele Giordano, 30enne di Lucera, contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, che aveva negato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Il provvedimento riguarda la custodia cautelare subita da Giordano dal 29 novembre 2019 al 27 aprile 2020, in relazione a gravi indizi di colpevolezza per reati di tentata rapina, lesioni e aggravanti correlate, per i quali era stato successivamente assolto con sentenza definitiva del Tribunale di Foggia il 25 settembre 2020.

Le motivazioni del ricorso

Nel suo ricorso in Cassazione, la difesa di Giordano aveva contestato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che la motivazione del rigetto fosse illogica e contraddittoria. In particolare, si evidenziava come la Corte avesse ripercorso lo stesso iter motivazionale che aveva portato inizialmente all’emissione della misura cautelare. Gli elementi probatori alla base dell’accusa, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza e la denuncia di un pestaggio avvenuto pochi giorni dopo il fatto, sarebbero stati interpretati in maniera erronea.

Secondo la difesa, Giordano non avrebbe avuto alcuna consapevolezza delle reali intenzioni di Antonio Bevilacqua, autore materiale dell’accoltellamento di Akwasi Asamoa. L’imputato, infatti, avrebbe seguito Bevilacqua credendo che fosse in pericolo, senza sapere che fosse armato né che avrebbe colpito la vittima. Inoltre, l’accusa di non aver prestato soccorso alla vittima è stata contestata, poiché Asamoa sarebbe fuggito immediatamente dopo l’aggressione.

Le ragioni della Cassazione

La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto infondato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Nelle motivazioni, viene evidenziato che Giordano era presente sulla scena del crimine e che le immagini di videosorveglianza hanno mostrato un comportamento che rafforzava oggettivamente l’azione criminosa di Bevilacqua. Inoltre, il giudice ha sottolineato che Giordano era consapevole che il suo compagno fosse armato e, nonostante ciò, non si è dissociato né ha tentato di impedire l’atto violento.

La Corte ha anche richiamato le dichiarazioni rese dallo stesso Giordano durante gli interrogatori, nelle quali aveva ammesso di essere stato presente e di non aver prestato soccorso alla vittima. La sua successiva condotta, caratterizzata dall’allontanamento in compagnia dell’aggressore senza mostrare segni di disapprovazione, è stata interpretata come connivenza passiva. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, tale atteggiamento può configurare una colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

Le conseguenze della decisione

Con il rigetto del ricorso, Giordano non avrà diritto ad alcun risarcimento per i mesi trascorsi in custodia cautelare. Inoltre, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un importo pari a mille euro