Bianca Censori shock ai Grammy Awards, sfila quasi nuda

Ancora una volta, Bianca Censori e Kanye West rubano la scena. Sul red carpet dei Grammy Awards 2025, la 30enne australiana ha lasciato tutti senza fiato con un outfit al limite della censura.

Un look che non lascia spazio all’immaginazione

Alla kermesse di Los Angeles, Bianca Censori ha fatto il suo ingresso avvolta in una pelliccia, ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo: si è tolta la giacca, rivelando un outfit trasparente che la lasciava praticamente nuda. Una retina color carne, aderente e impalpabile, ha messo in mostra le sue curve mozzafiato, scatenando lo stupore e l’imbarazzo dei presenti.

Accanto a lei, Kanye West ha mantenuto un profilo più sobrio, sfoggiando un classico completo nero e occhiali scuri. Ma l’eccesso non è passato inosservato: dopo pochi scatti, la coppia è stata allontanata e accompagnata fuori dall’evento.

Chi è Bianca Censori?

Nata a Melbourne nel 1995 , ha origini italiane.

, ha origini italiane. Laureata in architettura , ha lavorato come disegnatrice di gioielli prima di entrare nel mondo della moda.

, ha lavorato come disegnatrice di gioielli prima di entrare nel mondo della moda. Dal 2020 è parte del team di Yeezy , il brand di Kanye West.

è parte del team di , il brand di Kanye West. Dal 2022 è legata al rapper, con cui ha condiviso diversi episodi controversi.

Una coppia sempre al centro dello scandalo

Bianca e Kanye non sono nuovi alle polemiche. Nel 2023 sono stati fermati dalla polizia di Venezia per atti osceni in luogo pubblico, dopo essere stati sorpresi in atteggiamenti inequivocabili su un taxi acquatico.

Con il loro stile provocatorio e trasgressivo, continuano a dividere l’opinione pubblica, ma una cosa è certa: ogni loro apparizione lascia il segno.

Lo riporta liberoquotidiano.it.