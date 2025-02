Durante l’assemblea, particolarmente affollata, è stato eletto come nuovo coordinatore cittadino Vincenzo Lo Riso, che guiderà il partito a livello locale con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e consolidare il consenso.

Manfredonia. Si è svolto a Manfredonia l’atteso congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un evento che ha visto una straordinaria partecipazione di iscritti e sostenitori.

Durante l’assemblea, particolarmente affollata, è stato eletto come nuovo coordinatore cittadino Vincenzo Lo Riso, che guiderà il partito a livello locale con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e consolidare il consenso.

L’assemblea è stata presieduta dall’Onorevole Giovanna Lasalandra e dal coordinatore provinciale Giacomo De Leonardis, figure di riferimento per il partito in Puglia, che hanno sottolineato l’importanza di questa nomina per il futuro politico della città. Il congresso ha rappresentato un momento di grande partecipazione e confronto, testimoniando il crescente coinvolgimento della cittadinanza nelle attività politiche della destra locale.

Alla riunione erano presenti anche importanti ospiti istituzionali, tra cui il sindaco di Manfredonia, La Marca, e l’Onorevole Giandiego Gatta, i consiglieri comunali Ugo Galli e Giuseppe Marasco, che con il loro intervento hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni per il bene della comunità.

Durante il suo intervento, il neo-coordinatore Vincenzo Lo Riso ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha ribadito il suo impegno nel promuovere le idee e i valori di Fratelli d’Italia a Manfredonia.

Il congresso cittadino ha dunque rappresentato un’importante occasione per delineare le strategie future del partito, con un’attenzione particolare alle problematiche locali e alle esigenze della comunità. La presenza di figure di rilievo della politica regionale ha confermato il forte interesse e il sostegno nei confronti di un partito in continua crescita, che mira a consolidare la sua posizione nel panorama politico locale e nazionale.

