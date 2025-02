Un nuovo nome si affaccia sul panorama dello shopping online: “Viale Del Glamour”, l’ecommerce che promette di coniugare lusso, velocità e un tocco personale.

L’iniziativa porta la firma di due giovani imprenditori, Alessio Francavilla e Domenico Francesco Armiento, rispettivamente di 30 e 27 anni, originari di Carapelle e Manfredonia, che hanno deciso di trasformare la loro passione per la moda in un business innovativo e aprendo la società chiama “effe4A SRLS”

Un sogno che diventa realtà

“Abbiamo sempre amato la moda e volevamo creare uno spazio dove fosse possibile acquistare capi firmati in modo semplice e veloce, senza rinunciare alla qualità del servizio”, racconta Alessio, cofondatore di Viale Del Glamour.

Aggiunge Domenico “L’idea è nata durante una chiacchierata: siamo partiti dalla Provincia di Foggia per trasferirci nell’area di Pordenone, poi l’idea: volevamo rendere accessibile un’esperienza di acquisto che combinasse cura per il cliente e la comodità delle tecnologie moderne”.

Cosa rende Viale Del Glamour unico

Viale Del Glamour si distingue per alcune caratteristiche che lo rendono una piattaforma di shopping fuori dal comune:

• Spedizioni lampo: Alessio e Domenico hanno investito in una logistica efficiente per garantire che i prodotti arrivino a casa del cliente in tempi record.

• Assistenza dedicata: Il sito offre un servizio clienti personalizzato, pronto a rispondere a ogni domanda e a guidare l’utente durante l’acquisto.

• Qualità garantita: Tutti i capi presenti nel catalogo provengono da brand rinomati e sono selezionati con grande attenzione per assicurare solo il meglio.

L’obiettivo? Una community di appassionati di moda

“Non vogliamo solo vendere vestiti, vogliamo creare una community di persone che condividano il nostro amore per il design e la qualità”, spiega Domenico. Per questo, il sito proporrà anche un network dedicato alle tendenze del momento, consigli di stile e interviste con esperti del settore.

Un debutto promettente

Viale Del Glamour ha già raccolto curiosità e aspettative. Il sito, che sarà online da questa settimana, offre una promozione di lancio con sconti esclusivi per i primi clienti. “Vogliamo dimostrare subito cosa siamo in grado di fare”, afferma Alessio con entusiasmo. Con un mix di professionalità, passione e una visione chiara, Alessio e Domenico sono pronti a rivoluzionare lo shopping di abbigliamento firmato online. Il futuro di Viale Del Glamour si preannuncia luminoso, e siamo certi che questo duo di giovani imprenditori darà filo da torcere ai grandi colossi del settore.

FOTOGALLERY