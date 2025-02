Il ricorso respinto dalla Cassazione

Sciarra aveva impugnato la sentenza di secondo grado, contestando la propria responsabilità penale e chiedendo una riqualificazione del reato in una forma più lieve, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti). Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso non ammissibili, sottolineando come non spetti alla Suprema Corte rivedere gli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.

Secondo i giudici, Sciarra ha cercato di proporre una diversa lettura delle prove, senza fornire argomentazioni concrete che giustificassero un riesame della sua posizione. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già esaminato attentamente tutti gli elementi probatori, escludendo la possibilità di una riduzione della pena.

La conferma della condanna

Nella sentenza, i giudici supremi hanno ribadito che il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità del reato richiede una valutazione complessiva, considerando sia la quantità e qualità della droga sequestrata sia le modalità dell’azione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva sottolineato la professionalità con cui Sciarra gestiva lo spaccio, escludendo così l’ipotesi più favorevole all’imputato.

Con la decisione della Cassazione, la condanna diventa definitiva. Sciarra dovrà inoltre pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.