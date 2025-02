Foggia celebra i 109 anni della permanenza di San Pio con un evento unico e un dono di grazia per la città

Il 9 febbraio 2025, Foggia vivrà un momento storico di grande spiritualità e devozione, grazie a un evento che segna i 109 anni dalla permanenza di un giovanissimo Padre Pio nella Parrocchia Sant’Anna. Un’occasione speciale che rappresenta un dono di grazia per la comunità, grazie all’iniziativa del parroco, padre GianMaria Di Giorgio. Per la prima volta, il saio che Padre Pio indossava il 20 settembre 1918, quando ricevette l’impressione delle stimmate, arriverà a Foggia, precisamente presso il Parco dell’Iconavetere. L’evento si svolgerà alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, e rappresenterà un momento di grande emozione e spiritualità per tutti i fedeli.

Il saio di Padre Pio, simbolo di sofferenza e intimo legame con Dio, è un segno tangibile di un uomo semplice, umile, ma che ha lasciato una testimonianza straordinaria di santità e di Vangelo. La sua figura continua ad essere un faro di luce per milioni di persone in tutto il mondo, e questo gesto di portare a Foggia il suo saio rappresenta un momento straordinario per la città. Dopo l’arrivo del saio, alle 18.30 si terrà la Santa Messa, presieduta dallo stesso padre GianMaria Di Giorgio. Ma l’iniziativa non finisce qui: il 15 febbraio, l’abito delle stimmate arriverà presso il Convento dell’Immacolata, dove sarà accolta dalla presenza dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio dell’Arcidiocesi e della Famiglia Francescana Secolare di Foggia. Alle ore 11, la Messa sarà celebrata da Sua Eminenza il Cardinale Louis Antonio Tagle, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Il saio resterà esposto fino al 24 febbraio, giorno in cui inizierà il viaggio verso San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e dove riposano le sue spoglie. Questo evento rappresenta un momento unico di fede e di unione per la comunità di Foggia, un’occasione per ricordare l’importanza della figura di Padre Pio e la sua eredità spirituale che continua a toccare il cuore dei credenti.

Lo riporta foggiatoday.it