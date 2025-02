Il Circolo Auser Volontariato di Foggia celebra il proprio Congresso e rinnova gli organismi dirigenti

Con una significativa partecipazione degli iscritti, il Circolo Auser Volontariato di Foggia ha recentemente celebrato il proprio Congresso, durante il quale sono stati rinnovati gli organismi dirigenti per il prossimo quadriennio. L’incontro ha visto un approfondito dibattito sulle problematiche della terza età, ponendo l’accento sulla necessità di instaurare una relazione positiva con le istituzioni e le realtà associative locali. Il Congresso si è aperto con il saluto del Presidente uscente, Tonino Soldo, che ha tracciato un bilancio dell’attività del Circolo negli ultimi anni. A seguire, Geppe Inserra, Presidente provinciale Auser, ha presentato la relazione introduttiva, illustrando il documento congressuale e le future iniziative, con particolare attenzione alle politiche per l’invecchiamento attivo e l’apprendimento permanente.

Inserra ha anche ringraziato Soldo per il lavoro svolto alla guida del Circolo, sottolineando i risultati positivi ottenuti, come il «Progetto Attivi e Vitali», sostenuto dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia. Il dibattito si è incentrato sulla riforma del terzo settore, con un’appassionata richiesta unanime di applicare i principi di coprogrammazione e coprogettazione per la gestione condivisa dei centri sociali e degli spazi comunali. Carlo D’Andrea, segretario generale dello Spi Cgil Foggia, ha evidenziato l’importanza di una maggiore collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e le realtà associative per migliorare la qualità della vita degli anziani, in particolare nel Comune di Foggia. A conclusione dei lavori, è stato proceduto al rinnovo degli organismi statutari. Angelo Colangione è stato eletto nuovo Presidente del Circolo, portando con sé una lunga carriera come ex funzionario della pubblica amministrazione e dirigente politico e sindacale.

Colangione ha ringraziato i soci per la fiducia accordatagli, promettendo di proseguire nell’attività del Circolo, valorizzando l’esperienza accumulata negli anni. In particolare, il suo impegno si concentrerà su tematiche legate all’invecchiamento attivo, alla promozione di stili di vita sani e a una longevità serena. Il consiglio direttivo è stato così composto: Maria Borito, Salvatore Bruno, Antonio Contestabile, Rosanna Dacia, Antonio De Cosmo, Gaetano Scopece, Raffaele Tardivo, Cesira Tartaglia e Francesca Voto. A completare l’ufficio di presidenza, oltre al neo-presidente Colangione, sono state elette Francesca Voto e Rossana Venanzi, quest’ultima incaricata anche della funzione di Vicepresidente. Il Congresso di Foggia ha rappresentato un momento importante di confronto e di crescita per il Circolo Auser Volontariato, che prosegue il suo impegno a favore degli anziani, mirando a un futuro in cui la terza età possa essere vissuta attivamente e con dignità.

Lo riporta foggiatoday.it