Manfredonia avvia una campagna di sensibilizzazione ambientale: le scuole al centro del cambiamento

Manfredonia punta sulla sensibilizzazione ambientale e coinvolge direttamente le scuole nel percorso verso una maggiore sostenibilità. È partita ufficialmente la campagna di educazione ecologica, con un focus sulle quattro “R” dell’ecosostenibilità: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero della plastica. L’iniziativa ha visto come protagonista l’Istituto Toniolo, grazie alla collaborazione del Dirigente Pellegrino Iannelli, del Vicepreside Vincenzo Leone e di tutto il corpo docenti. Alla giornata hanno partecipato l’Assessora all’Ambiente Rita Valentino, il Consigliere Alfredo De Luca, Presidente della Commissione Ambiente, e la Consigliera Paola Leone, Presidente della Commissione Cultura e Welfare. Un’adesione istituzionale significativa, che sottolinea l’importanza di diffondere la cultura del rispetto ambientale già tra i più giovani.

Durante l’incontro, gli studenti delle classi 1DM, 2DM, 3AT, 4AT e 5AT hanno ricevuto gadget dal valore simbolico ma educativo: matite realizzate con materiali riciclati e portachiavi contenenti bustine per la raccolta delle deiezioni canine. Un gesto concreto per incentivare comportamenti responsabili nella vita quotidiana. L’iniziativa ha suscitato un forte interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente con domande e riflessioni sui temi del riciclo, della tutela ambientale e della protezione degli animali.

“L’educazione ambientale è un tassello fondamentale per il futuro della nostra comunità. Partire dai più giovani significa investire in un cambiamento duraturo e consapevole. Questa iniziativa è solo l’inizio di un percorso che mira a rendere Manfredonia una città più sostenibile e attenta al proprio territorio”, ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente Mariarita Valentino. Questa giornata rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio, che mira a coinvolgere progressivamente l’intera cittadinanza in azioni concrete per la tutela dell’ambiente. Manfredonia guarda al futuro con un impegno sempre più marcato, nella prospettiva di costruire una comunità più consapevole e responsabile verso il proprio territorio.