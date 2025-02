Manfredonia. Forza Italia: "Retromarcia della Giunta, canone dei passi carrabili non aumenta"

Dopo giorni di polemiche e smentite, la giunta comunale ha fatto dietrofront sulla decisione di aumentare il canone per i passi carrabili. Una retromarcia che arriva dopo le dure critiche dell’opposizione, in particolare dai consiglieri comunali di Forza Italia, che avevano denunciato il provvedimento adottato lo scorso 20 dicembre con la delibera n. 85. Il provvedimento approvato dalla giunta prevedeva un incremento del canone per i passi carrabili, una scelta che ha subito sollevato un’ondata di proteste tra cittadini e opposizione.

Tuttavia, di fronte alle accuse e alle richieste di chiarimento, gli esponenti della maggioranza hanno inizialmente negato ogni intento di aumento, sostenendo che si trattasse di una falsa interpretazione. Ma i documenti ufficiali parlavano chiaro: l’aumento era reale e deliberato. Oggi, con un nuovo provvedimento, la stessa giunta ha modificato la decisione precedente, lasciando invariati i coefficienti relativi ai passi carrabili. Un’inversione di rotta che, secondo l’opposizione, è il risultato della pressione politica esercitata nei giorni scorsi. “Vi avevamo colti in fallo ed avete rimediato in fretta e furia!”, affermano i consiglieri di Forza Italia Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, che rivendicano la correttezza della loro denuncia.

L’opposizione non usa mezzi termini e attacca duramente l’amministrazione comunale, definendola “dilettantesca e priva di capacità gestionale”. Secondo i consiglieri di Forza Italia, la vicenda dimostra la mancanza di visione politica e amministrativa della maggioranza, costretta a correggere in fretta e furia un errore che avrebbe gravato sulle tasche dei cittadini. Se da un lato il dietrofront può essere visto come una vittoria per chi si è opposto all’aumento, dall’altro resta il timore che la giunta possa riproporre la misura in un secondo momento, magari con modalità diverse e meno evidenti. L’attenzione rimane alta e l’opposizione promette di vigilare affinché non si ripetano situazioni analoghe.

Questa vicenda rappresenta un evidente passo falso per l’amministrazione, che ha mostrato incertezza e scarsa capacità di gestione. L’episodio lascia l’amaro in bocca non solo all’opposizione, ma anche ai cittadini, che si sono trovati di fronte a un’amministrazione incapace di difendere e giustificare le proprie scelte. La giunta, questa volta, ha fatto marcia indietro. Ma la credibilità politica, una volta scalfita, è difficile da recuperare.