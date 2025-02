Manfredonia si prepara a vivere la 71ª edizione del suo storico Carnevale. Con la delibera n. 21 del 31 gennaio 2025, la Giunta Comunale ha approvato il progetto e il piano economico della manifestazione, stanziando un budget complessivo di 91.500 euro.

La gestione dell’evento è stata affidata all’ATS “Quelli del Carnevale”, un’Associazione Temporanea di Scopo che coinvolge numerose realtà locali, tra cui P.A.S.E.R. Manfredonia (soggetto capofila), Ass. Naz. Carabinieri, CRI – Croce Rossa Italiana sez. di Manfredonia, My Dance di Rita Vaccarella, UISP Foggia-Manfredonia Aps, Gargano Sailing Team,POP Officine Popolari, Pro Loco Manfredonia, “Vignette in Vetrina” di Paolo RICCARDI, Fondazione Re Manfredi, Lulù Eventi, Dominik Eventi, Dauniatur, A.V.S.M., Touring Club Italiano – Sezione Gargano e Monti Dauni.

Un progetto condiviso e finanziato da privati

Come sottolineato dalla Giunta Comunale, la manifestazione è stata strutturata in modo da garantire un’offerta attrattiva e di qualità. Il piano economico prevede che i costi siano coperti attraverso sponsorizzazioni e contributi privati, con l’ATS che si impegnerà a reperire le risorse necessarie. L’Amministrazione, in parallelo, si occuperà di facilitare le procedure per l’eventuale acquisizione di fondi da enti pubblici e istituzioni.

Un’organizzazione complessa per un evento storico

Il Carnevale di Manfredonia, tra gli appuntamenti più attesi nel panorama culturale locale, vedrà il coinvolgimento attivo di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, a garanzia della sicurezza e del buon svolgimento della kermesse.

La decisione della Giunta di affidare l’organizzazione all’ATS risponde all’esigenza di semplificare i processi decisionali e operativi, interfacciandosi con un unico referente per la gestione dell’evento.

Un Carnevale nel segno della tradizione e dell’innovazione

Secondo le anticipazioni, il programma della 71ª edizione prevederà sfilate, eventi musicali, spettacoli e iniziative per bambini e famiglie, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle tradizioni locali e all’innovazione artistica.

L’atto approvato dalla Giunta ha ricevuto parere favorevole in termini di regolarità tecnica e contabile, e con votazione unanime, è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Con questo via libera ufficiale, Manfredonia si prepara ad accogliere uno degli eventi più amati della città, che anche nel 2025 promette di richiamare visitatori da tutto il territorio.