Manfredonia, nuovo finanziamento per potenziare la Sicurezza Urbana con il Sistema di Videosorveglianza

Il Comune di Manfredonia ha ottenuto un importante finanziamento di 213.686,92 euro per rafforzare la sicurezza urbana attraverso l’implementazione e il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Il contributo proviene dal Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020, nell’ambito dell’Asse 2, finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza per favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il progetto prevede l’installazione di nuove telecamere ad alta risoluzione, nonché la sostituzione e la modernizzazione degli impianti esistenti, che saranno dotati di tecnologie avanzate come sensori IoT (Internet of Things) e software di videoanalisi.

Questi interventi mirano a monitorare in modo attivo le aree più sensibili della città, contribuendo a prevenire atti vandalici e a contrastare fenomeni di microcriminalità. Le nuove telecamere saranno installate in 4 aree strategiche della città: la Strada Statale 89, Viale Dei Pini, Via Azzurra e la rotatoria tra Viale Mediterraneo, Viale Leonardo Da Vinci e Viale Gen. Umberto Nobile. Inoltre, 18 apparecchiature wireless rafforzeranno il sistema esistente, creando una rete di videosorveglianza capillare.

L’impianto sarà gestito tramite una rete digitale avanzata che consentirà il trasferimento in tempo reale dei flussi video alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Manfredonia, alla Tenenza dei Carabinieri e al Comando della Polizia di Stato. Le telecamere saranno dotate anche di funzionalità di lettura targhe e intelligenza artificiale, per analizzare automaticamente il traffico e rispondere in modo tempestivo alle situazioni di emergenza. Il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha commentato con soddisfazione l’ottenimento del finanziamento, sottolineando come il potenziamento del sistema di videosorveglianza rappresenti un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione per una città più sicura. “La sicurezza dei cittadini è una delle priorità per questa Amministrazione. Questo intervento è il frutto di un impegno costante per rendere Manfredonia un luogo più sicuro e vivibile”, ha dichiarato il Sindaco.

Anche l’Assessore agli Affari Generali, Sara Delle Rose, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, evidenziando il valore del finanziamento ottenuto e il lavoro di squadra degli uffici comunali. “Grazie a questo finanziamento, possiamo garantire un controllo più efficace e tempestivo del territorio”, ha affermato Delle Rose. Infine, Matteo La Torre, Consigliere Comunale delegato a Bandi, Finanziamenti e PNRR, ha sottolineato come il contributo ottenuto rappresenti un ulteriore passo verso l’ammodernamento delle infrastrutture di sicurezza urbana e il rafforzamento della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità.

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia, con questo intervento, conferma il suo impegno per la sicurezza cittadina, valorizzando al meglio le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici per lo sviluppo del territorio e per il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini.