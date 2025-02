Melfi, ruba in un supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato un uomo di origini foggiane

Un uomo di origini foggiane è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi per il reato di rapina impropria. L’episodio si è verificato all’interno di un supermercato della città, dove il soggetto aveva sottratto numerosi prodotti alimentari, occultandoli all’interno di uno zaino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel tentativo di allontanarsi con la merce senza essere scoperto, l’uomo avrebbe reagito con violenza nei confronti di alcuni dipendenti del punto vendita che avevano cercato di fermarlo.

La tempestiva segnalazione del Direttore del supermercato ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente, bloccando l’individuo ancora all’interno dell’esercizio commerciale e in possesso della refurtiva. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento a suo carico è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, nei suoi confronti vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e tra i commercianti della zona, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei punti vendita e sulla necessità di misure di tutela per gli operatori del settore. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente episodi sospetti, affinché si possa intervenire con rapidità ed efficacia.

Lo riporta sassilive.it