Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Pio Antonio Di Cesare, nato il 03.10.1985 a San Giovanni Rotondo, contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che lo aveva condannato a 8 mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale, derivante dall’investimento e dalla morte di Inna Bocharova.

L’incidente, avvenuto sulla S.P. 30, tra Torremaggiore e San Severo, aveva visto l’imputato investire la donna che stava attraversando la strada, causando il suo decesso a seguito delle gravi lesioni riportate.

I giudici di Cassazione hanno rigettato le motivazioni del ricorso, che lamentavano in primis l’assenza di una perizia per determinare la dinamica esatta dell’incidente, l’errata applicazione del canone del ragionevole dubbio e l’interruzione del nesso causale a causa della condotta della vittima. A tal proposito, la Corte ha confermato che la decisione di non rinnovare l’istruttoria, ritenuta adeguata dalla Corte d’Appello di Bari, era corretta. Inoltre, il comportamento imprudente della vittima, pur non essendo esente da responsabilità, non ha avuto un ruolo sufficiente a interrompere il nesso causale con l’incidente, che è stato ritenuto ancora imputabile all’imprudenza del conducente.

Per quanto riguarda la prescrizione del reato, il ricorso che ne chiedeva l’applicazione è stato ritenuto infondato, in quanto il termine di prescrizione era stato interrotto da atti processuali, come le sentenze precedenti. Infine, la Corte ha respinto la richiesta di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ribadendo che non è consentito fondare il ricorso su questioni costituzionali non proposte in sede di legittimità.

In conclusione, oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, Pio Antonio Di Cesare è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria pari a 3.000 euro.