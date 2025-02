FOGGIA – La Fondazione Pia Marchese Filippo de Piccolellis ha un nuovo commissario: si tratta di Salvatore Speranza, esponente del Partito Democratico, nominato con decreto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, lo scorso 30 gennaio.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, che si occupa dell’assistenza agli anziani e gestisce un centro diurno socio-educativo e riabilitativo, rimane così sotto la guida del PD, continuando una linea di gestione avviata negli ultimi anni.

La fondazione è commissariata dal 2014 e nel tempo ha visto alla guida diversi esponenti di spicco del partito. Nel 2016, la responsabilità era stata affidata a Lia Azzarone, all’epoca responsabile dell’organizzazione del PD di Capitanata e successivamente segretaria provinciale. Attualmente, Azzarone ricopre il ruolo di presidente regionale del partito e presiede il Consiglio comunale di Foggia.

Nel 2019, il testimone era passato a Davide Emanuele, segretario cittadino del PD, che ha rassegnato le dimissioni il 21 settembre 2023 per assumere l’incarico di assessore al Bilancio del Comune di Foggia. Durante il suo mandato, Emanuele ha seguito importanti operazioni, tra cui il completamento degli investimenti per il progetto Oasi Bianca – una casa di riposo per anziani autosufficienti rimasta a lungo sotto sequestro giudiziario – e la liquidazione della De Piccolellis srl. Inoltre, ha portato avanti le attività di risanamento dell’azienda.

Ora tocca a Salvatore Speranza proseguire il lavoro, traghettando l’ASP fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Docente e figura attiva nel PD di Capitanata, Speranza era entrato a giugno 2023 nella Commissione di garanzia provinciale del partito. Tra le prime questioni che dovrà affrontare figura un contenzioso in corso relativo a un contratto di affitto di fondi rustici appartenenti all’ente.

Con questa nomina, la gestione della Fondazione De Piccolellis continua a mantenere un’impronta politica ben definita, in attesa delle prossime evoluzioni amministrative e della futura governance dell’ASP.

