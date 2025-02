Simone - Gentile: "Riduzione del CUP per gli esercenti e MAI nessun aumento per i passi carrabili"

Ancora una volta, i consiglieri di Forza Italia cercano di confondere i cittadini con dichiarazioni strumentali e prive di fondamento. La delibera 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝟑𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓, prima del loro comunicato, conferma che il canone per i passi carrabili non subirà alcun aumento, smentendo ogni accusa. Già il 28 gennaio, in sede di IV Commissione Bilancio, l’Assessore competente aveva chiarito ai consiglieri presenti l’iter in corso, spiegando che non vi sarebbe stato alcun incremento, sarebbe bastato essere presenti o quantomeno informarsi dai propri colleghi di commissione.

Eppure, nonostante queste informazioni fossero disponibili, Forza Italia ha preferito ignorarle e alimentare polemiche basate su una lettura errata degli atti. Nel frattempo, l’Amministrazione si avvia alla delibera definitiva di un provvedimento a sostegno delle attività economiche locali. La misura, approvata dalla Giunta Comunale, prevede:

𝐔𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟓% 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢;

𝐔𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟓% 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐞;

𝐔𝐧 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐯𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢 (𝐜𝐢𝐫𝐜𝐡𝐢 𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐤), 𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞, 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢.

È evidente che per qualcuno la campagna elettorale sia già iniziata, ma questo non deve distorcere l’informazione ai cittadini. Ridurre le tariffe per i commercianti, senza aumentare altri oneri per i cittadini di Manfredonia, è un risultato concreto, frutto di una gestione responsabile e attenta. “Invece di diffondere allarmismi, sarebbe utile un confronto serio e costruttivo. Noi continueremo a lavorare con trasparenza per il bene della città”, dichiarano l’Assessora Cecilia Simone e l’Assessore Matteo Gentile.