Abusi in famiglia nei Monti Dauni: donna sotto processo per maltrattamenti e lesioni

Avrebbe ripetutamente picchiato e insultato suo marito e le loro figlie, all’epoca dei fatti, di 7, 6 e 5 anni, privando queste ultime del cibo, della scuola e delle più elementari cure. La storia si sarebbe consumata, negli anni scorsi, in un paese dei Monti Dauni. Per questa vicenda, è in attesa di giudizio una donna di 50 anni, imputata per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Il processo è alle battute finali: nelle prossime settimane è prevista la requisitoria del pubblico ministero. Il convivente della donna si è costituito parte civile, anche in nome e per conto delle tre figlie.Queste ultime, confermarono le accuse durante l’incidente probatorio.

Il tribunale dei minori di Bari, però, ne ha disposto l’affidamento alla madre, ritenendo che l’imputata abbia intrapreso un percorso di riabilitazione: in base al capo d’accusa, infatti, la donna avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Lo riporta norbaonline.it