Manfredonia, 4 febbraio 2025 – La comunità religiosa e cittadina di Manfredonia si stringe nel dolore per la scomparsa di Suor Alfonsina De Nittis, suora della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. La religiosa è stata chiamata alla casa del Padre, lasciando un segno indelebile nella vita di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. L’annuncio della sua dipartita è stato dato dalla sorella, dai fratelli, dai parenti e dalla comunità religiosa dell’Istituto San Francesco da Paola, luogo in cui suor Alfonsina ha trascorso gran parte della sua vita dedicandosi alla preghiera e alla carità.

I funerali si terranno domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 09:30, presso la Chiesa dell’Istituto San Francesco da Paola, dove la comunità potrà riunirsi per l’ultimo saluto. Suor Alfonsina De Nittis ha incarnato per decenni i valori della solidarietà, della compassione e del servizio ai più bisognosi. La sua missione all’interno della Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret è stata caratterizzata da un instancabile impegno nell’educazione, nell’assistenza ai malati e nell’accoglienza di chiunque avesse bisogno di conforto.

Le persone che l’hanno conosciuta la ricordano come una donna di grande umiltà e dedizione, sempre pronta a offrire una parola di incoraggiamento e a tendere la mano a chi soffriva. La scomparsa di suor Alfonsina lascia un vuoto profondo nella comunità religiosa e tra i tanti che hanno avuto modo di condividere con lei momenti di preghiera e servizio. L’Istituto San Francesco da Paola sarà il luogo in cui, domani, amici, parenti e fedeli si riuniranno per renderle omaggio, affidandola nelle mani di Dio con la speranza cristiana della resurrezione.