Avrebbe abusato di tre bambine per dieci anni, 77enne rinviato a giudizio

Per dieci anni, avrebbe abusato di tre bambine, sin da quando avevano 4 e 5 anni, attirandole nella sua abitazione in campagna, dove si sarebbero consumate le violenze. La vicenda sarebbe avvenuto in un paese dei Monti Dauni fino al 2017. La gup del tribunale di Foggia, Marialuisa Bencivenga, ha disposto stamane il rinvio a giudizio per un uomo di 77 anni, accusato di atti sessuali su minorenni.

La difesa aveva chiesto il non luogo a procedere per la presunta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle bambine. Il processo inizierà il prossimo 20 marzo. Secondo la Procura, l’anziano avrebbe più volte commesso atti sessuali con le tre bambine, mostrando loro video pornografici e offrendo alle minori bibite, sigarette, alcolici e patatine. Le vittime si sono costituite parte civile attraverso gli avvocati Roberto De Rossi, Diego Petroni e Giovanni Quarticelli.

Lo riporta norbaonline.it