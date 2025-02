Un fine settimana di grande sport e soddisfazioni per la Scherma Monza ASD, che ha affrontato con determinazione la seconda prova Nazionale Cadetti di Fioretto a Foggia, svoltasi nei giorni di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025. Gli atleti del club brianzolo si sono distinti nella competizione, ottenendo risultati significativi sia nella prova maschile che in quella femminile.

Ottima prova di Roberto Cazzani nel Fioretto Maschile

Nella giornata di sabato, dedicata al Fioretto Maschile, il protagonista assoluto per la Scherma Monza è stato Roberto Cazzani. L’atleta ha offerto una prestazione solida fin dai gironi eliminatori, in cui ha conquistato cinque vittorie su sei assalti. Questo brillante risultato gli ha consentito di avanzare direttamente alle fasi a eliminazione diretta, saltando il primo scontro e accedendo con slancio al tabellone principale. Dopo una serie di vittorie combattute e strategicamente gestite, Cazzani è riuscito a conquistare un eccellente settimo posto su un totale di 206 partecipanti, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua crescita tecnica.

Accanto a lui ha gareggiato anche Tommaso Grandi, che dopo una discreta fase a gironi è stato purtroppo eliminato al primo turno della fase a eliminazione diretta. Nonostante l’uscita prematura, l’esperienza maturata sarà un’importante base di crescita per i futuri impegni agonistici.

Campanale guida le ragazze della Scherma Monza nella prova di Fioretto Femminile

Domenica 2 febbraio è stata invece la volta della competizione femminile, in cui le atlete della Scherma Monza hanno affrontato avversarie di alto livello, dando prova di impegno e determinazione. Tra loro, Camilla Campanale si è distinta particolarmente, riuscendo a ottenere un significativo 24° posto su 125 partecipanti. Un risultato che conferma la sua crescita sportiva e la capacità di competere con atlete di livello nazionale.

Oltre a Campanale, hanno rappresentato il club brianzolo anche Emma Romanazzi, Ginevra Marchetti ed Elena Vismara. Le tre atlete hanno affrontato con grande carattere i rispettivi incontri, ma alcune situazioni sfortunate – tra cui una sconfitta di misura per 14-15 e un “derby” interno tra compagne di sala – le hanno fermate nelle prime fasi dell’eliminazione diretta. Nonostante questo, l’esperienza accumulata e il supporto del Maestro Fabio Mazzotta saranno fondamentali per la loro crescita futura.

Un team in continua crescita verso nuovi obiettivi

Il bilancio della trasferta pugliese è quindi positivo per la Scherma Monza, che continua a dimostrare il valore dei suoi atleti nelle competizioni nazionali. I risultati ottenuti a Foggia sono il frutto del costante impegno negli allenamenti e dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico guidato dal Maestro Mazzotta.

Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi appuntamenti agonistici, che vedranno gli atleti del club impegnati su più fronti. La palestra di via Lecco 2 a Muggiò si prepara infatti a una serie di competizioni che coinvolgeranno le categorie giovanili fino ai 14 anni, i cadetti e gli assoluti. Tra le principali tappe in programma spiccano le competizioni di Desio, Sofia e Rovigo, occasioni in cui gli schermidori monzesi avranno l’opportunità di mettere nuovamente in mostra le proprie qualità.

Con una squadra in costante crescita e sempre più competitiva a livello nazionale, la Scherma Monza ASD continua a lavorare per consolidarsi tra le realtà più importanti della disciplina. I risultati ottenuti a Foggia rappresentano un ulteriore stimolo per migliorare e affrontare con determinazione i prossimi impegni della stagione.

