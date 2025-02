Tre uomini della provincia di Foggia sono stati arrestati a Campobasso mentre tentavano di rubare un’Alfa Romeo Stelvio parcheggiata in via Benedetto Croce, nel quartiere Cep. Decisiva la segnalazione di alcuni passanti al 113, che hanno notato movimenti sospetti nei pressi del SUV e allertato la Polizia di Stato.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi della squadra volante, che hanno sorpreso i tre nel tentativo di impossessarsi del veicolo dopo aver rimosso l’apparato radar. Con il supporto della squadra mobile e del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, gli agenti hanno fermato i sospetti e li hanno condotti in Questura per ulteriori accertamenti.

Dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti diversi strumenti per il furto di auto, tra cui arnesi da scasso, un sistema di diagnosi per autoveicoli, una chiave elettronica per l’apertura delle vetture e una centralina per il controllo del radar del veicolo.

I tre, giunti a Campobasso con un’auto a noleggio, sono stati portati nel carcere del capoluogo molisano. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto per loro il divieto di ritorno in città. Su disposizione del questore, è stato inoltre emesso un foglio di via obbligatorio: per due dei fermati, già noti alle forze dell’ordine, la misura avrà una durata di tre anni, mentre per il terzo sarà valida per due anni.

Fonte: LaPresse