Diga di Occhito e crisi idrica: proteste per il futuro delle risorse del Fortore

Il Consorzio di Bonifica della Capitanata ha recentemente diramato un avviso pubblico riguardante l’invaso del serbatoio artificiale di Occhito, situato sul fiume Fortore, che sta generando crescente preoccupazione tra le comunità locali e il mondo agricolo. Con l’attuale invasamento idrico della diga, che al 31 gennaio 2025 contiene circa 37.8 milioni di metri cubi d’acqua (87.8 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), si assiste a una graduale sommersione dei terreni a monte della diga, con conseguenti restrizioni nell’uso e nel transito nelle zone circostanti.

L’avviso pubblico del Consorzio, che interessa numerosi comuni della provincia di Foggia e del Molise, invita la popolazione a evitare di soggiornare o transitare nelle zone a monte della diga, a causa dei pericoli derivanti da scarichi d’acqua improvvisi e di grande portata. L’allarme è stato lanciato anche per il rischio di danni a persone, animali e cose, in caso di violazione dei divieti di accesso, e la responsabilità per eventuali incidenti è esclusa dal Consorzio.

La riduzione dell’invasamento idrico sta sollevando preoccupazioni specialmente tra gli agricoltori, che temono per la disponibilità d’acqua nelle prossime stagioni primaverili e estive. Le proteste dei sindacati agricoli e delle amministrazioni comunali si sono intensificate, con richieste urgenti per la realizzazione di una seconda diga sul Fortore, in località Piano dei Limiti, tra Casalnuovo Monterotaro (Foggia) e Colletorto (Campobasso). Secondo gli operatori del settore, l’attuale risorsa idrica di Occhito, che deve anche soddisfare il fabbisogno potabile, non è più sufficiente a garantire le necessità agricole della zona.

Nel frattempo, dalla regione Molise arriva una risposta decisa contro l’ipotesi di prelevare acqua dal Liscione per soddisfare le esigenze idriche della Puglia. L’ex consigliere regionale Aida Romagnuolo ha infatti dichiarato con fermezza di opporsi a tale prelievo, evocando la mobilitazione dei cittadini e delle amministrazioni locali per difendere la risorsa idrica molisana. “La nostra acqua, che ormai esce con il contagocce nelle nostre case e nelle nostre campagne, deve essere prioritaria per i molisani”, ha sottolineato Romagnuolo, dichiarandosi pronta a schierarsi contro ogni tentativo di utilizzo dell’acqua del Liscione da parte della Puglia.

La situazione sembra destinata a evolversi in un confronto acceso tra le regioni coinvolte, con la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze agricole e potabili, e una gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche del Fortore.

