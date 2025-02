A partire dal 27 maggio 2025, l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia inaugurerà un nuovo collegamento internazionale con Monaco di Baviera, operato dalla compagnia aerea Lumiwings. I voli saranno disponibili fino al 25 ottobre 2025, con una frequenza bisettimanale nei giorni di martedì e sabato.

I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale di Lumiwings.

Questo nuovo collegamento rappresenta un’importante opportunità per rafforzare le relazioni tra la Puglia settentrionale e la Germania, offrendo vantaggi sia per il turismo che per le attività commerciali locali.

Monaco di Baviera, uno dei principali hub internazionali in Europa, offrirà ai passeggeri in partenza da Foggia numerose possibilità di coincidenze verso altre destinazioni europee e intercontinentali. Allo stesso tempo, i turisti tedeschi avranno un accesso diretto alle attrazioni culturali e paesaggistiche della Puglia settentrionale.

Per informazioni dettagliate su orari, tariffe e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Lumiwings.