Foggia. Come preannunciato dal presidente Canonico, il mercato invernale del Foggia è stato all’insegna della riduzione del monte ingaggi, con partenze di elementi di spessore e l’arrivo di giovani di prospettiva e qualche scommessa.

L’uscita di Murano in attacco non è stata compensata da alcun nuovo innesto nel reparto offensivo, lasciando il tecnico Zauri con poche opzioni: dovrà affidarsi a Sarr e Santaniello, i quali finora non hanno ancora trovato la via del gol. Stessa situazione a centrocampo, dove non è arrivato il tanto atteso regista, e in difesa, con il ruolo di terzino sinistro ancora privo di un’alternativa naturale.

Movimenti di mercato: pochi innesti e tante incognite

Il viaggio della dirigenza allo Sheraton di Milano, quartier generale delle trattative, ha prodotto due nuovi acquisti: Mathis Touho, esterno d’attacco in prestito con diritto di riscatto dall’Amiens, e Sofian Kiyine, mezzala offensiva arrivata dalla Triestina con la formula del prestito secco. Per liberare spazio in rosa, il Foggia ha risolto anticipatamente il prestito di Simone Ascione, che ha fatto ritorno al Venezia.

Sul fronte offensivo, il club ha provato fino all’ultimo a portare a casa un attaccante, ma l’operazione era vincolata alla partenza di Santaniello, che non ha accettato nessuna delle proposte ricevute, inclusa quella del Team Altamura. Si era parlato di un possibile ritorno di Alexis Ferrante, ma l’affare non è mai decollato, lasciando il reparto privo di alternative a Murano, già in gol con la sua nuova squadra, il Crotone.

Il bilancio del mercato rossonero parla di cinque acquisti e sei cessioni. Sono arrivati due esterni offensivi (Brugognone e Touho), una mezzala offensiva (Kiyine), un centrocampista polivalente (Gala, unico a titolo definitivo) e il difensore Dutu. Sul fronte delle partenze, oltre ad Ascione, hanno lasciato la squadra due pilastri come Millico e Murano, oltre a Gargiulo (che ha esercitato la clausola di rescissione), Carillo ed Ercolani. Per sostituire i due difensori partiti, il club ha reintegrato Marzupio e inserito Dutu in rosa.

Una squadra con troppe lacune

Sulla carta, il mercato di gennaio non ha risolto i problemi strutturali della rosa. La mancanza di un regista obbligherà Zauri a trovare soluzioni alternative, probabilmente insistendo sul 4-2-3-1 con Tascone e Da Riva in mediana, sperando nel recupero di Mazzocco e nell’apporto di Gala. Restano in rosa anche Danzi, per il quale si è tentata una risoluzione anticipata senza successo, e Pazienza, fermo da oltre un mese per infortunio senza tempi di recupero definiti.

Anche la difesa presenta delle incognite. Marzupio non gioca una gara da titolare da oltre un anno e mezzo e ha visto il campo solo per pochi minuti in emergenza nel match di Monopoli. Dutu, invece, non disputa una gara ufficiale dallo scorso novembre. Zauri dovrà sperare in un recupero senza problemi di Parodi, l’unico elemento di maggiore affidabilità. Nessun innesto neanche sulla corsia sinistra, dove la società avrebbe dovuto intervenire con un terzino mancino: toccherà invece a Vezzoni adattarsi in quel ruolo.

L’incertezza più grande riguarda però l’attacco. Senza Murano, il peso offensivo ricadrà su Sarr e Santaniello, due giocatori che finora non hanno ancora trovato la via della rete. Il primo è un giovane con mezzi fisici notevoli ma con scarsa confidenza con il gol, il secondo è stato ai margini della rosa per mesi e la società ha cercato fino all’ultimo di cederlo. Questo significa che il principale punto di riferimento offensivo sarà Emmausso, con la speranza che possa reggere il peso dell’intero reparto.

Tifosi delusi, la società chiamata a dare risposte

Solo dieci giorni fa, il direttore sportivo Leone dichiarava: “Non ci arrendiamo, insieme al presidente stiamo decidendo le linee guida per quest’anno e per il prossimo. Crediamo in questa squadra, che ci ha dato tanto negli ultimi mesi”. Tuttavia, le parole del diesse sembrano in netto contrasto con la realtà del mercato appena concluso, che non ha rafforzato la squadra ma l’ha semmai indebolita.

Ora sarà il campo a dire se le scelte operate daranno i loro frutti. Ma l’impressione generale è che il Foggia esca ridimensionato dal mercato, mentre le dirette concorrenti nella lotta salvezza si sono rafforzate. La classifica parla chiaro: i rossoneri hanno solo due punti di vantaggio sulla zona playout e senza rinforzi adeguati la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente.

Gli oltre 4.000 abbonati che avevano riposto fiducia nei proclami estivi della società ora attendono risposte. L’entusiasmo iniziale si è trasformato in disillusione, alimentata dalle scelte di mercato e da risultati fin qui poco convincenti. Il rischio di una stagione travagliata è più concreto che mai, e ora spetterà a Zauri cercare di evitare il peggio con una rosa ridotta e piena di incognite.

Lo riporta foggiatoday.it.