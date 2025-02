Capitaneria – Guardia di Finanza Navale Manfredonia, a enti caritatevoli prodotto ittico già sequestrato

Nella giornata di ieri i militari della Guardia Costiera di Manfredonia e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, unitamente al personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Manfredonia, hanno proceduto a devolvere, a diversi enti caritatevoli locali, un significativo quantitativo di prodotto ittico

precedentemente posto sotto sequestro.

L’attività benefica nasce da una precedente attività di polizia marittima effettuata dalle predette forze di polizia nel corso dei controlli esperiti sulla filiera della pesca e dal quale scaturiva il sequestro di circa 800 kg di prodotto ittico congelato in quanto privo dei necessari requisiti di etichettatura/tracciabilità.

Al titolare dell’attività di spedizioni di prodotti ittici veniva altresì comminata una sanzione amministrativa di circa 1500 euro oltre che al sequestro del prodotto

ittico.

Successivamente, in seguito anche al parere favorevole rilasciato dal personale dell’ASL di Foggia relativamente all’idoneità al consumo umano del prodotto ittico, lo stesso veniva devoluto a diversi istituti caritatevoli locali che quotidianamente operano sul territorio per aiutare le persone in difficoltà.