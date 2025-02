Manfredonia, al via i lavori di rifacimento del manto stradale su viale Aldo Moro e Via di Vittorio

Manfredonia. 04 febbraio 2025. Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale su viale Aldo Moro e via Giuseppe Di Vittorio a Manfredonia. L’intervento, volto a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, comporterà alcune deviazioni del traffico per consentire agli operai di operare in sicurezza.

L’assessore del Comune di Manfredonia, con delega alle “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale” e ai Grandi Eventi, Francesco Schiavone, contattato da StatoQuotidiano.it, ha rassicurato i cittadini sullo stato dei lavori:

“Contiamo di terminare il rifacimento entro venerdì. Per quanto riguarda la viabilità del trasporto pubblico locale, non abbiamo apportato modifiche proprio per evitare disagi. Tanto è vero che stiamo facendo passare solo ed esclusivamente i bus di linea.”

Importo totale dell’intervento: 145.250,00 euro, con fondi del bilancio comunale.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla collaborazione e alla massima attenzione nella circolazione stradale durante il periodo dei lavori, al fine di garantire sicurezza e fluidità del traffico.

fotogallery