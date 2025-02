Manfredonia, liquidazione del Contributo Libri di Testo per l'Anno Scolastico 2024/2025

Manfredonia, 4 febbraio 2025 – Si è conclusa con successo la procedura di liquidazione del contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, un’importante misura a supporto delle famiglie con studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Manfredonia. Grazie a questa iniziativa, sono stati erogati oltre 182.000 euro, destinati a 1.238 studenti, in un importante aiuto per l’accesso equo all’istruzione.

Il contributo è stato reso possibile grazie alle risorse assegnate dalla Regione Puglia al Comune di Manfredonia, che ha lavorato con impegno per garantire l’erogazione dei fondi in tempi certi. “Il diritto allo studio è una priorità per questa amministrazione. Con questo contributo, vogliamo supportare le famiglie, alleviando il peso economico dell’acquisto dei libri di testo”, ha dichiarato l’assessora alle politiche educative, Cecilia Simone, che ha inoltre ringraziato gli uffici comunali per la solerzia e la competenza con cui hanno gestito la procedura nonostante le risorse limitate.

Il Comune di Manfredonia conferma così il proprio impegno a sostenere l’istruzione e il benessere delle famiglie, in un’ottica di sviluppo e inclusività. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono visitare il portale regionale (http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it) o rivolgersi agli uffici competenti del Comune. L’Amministrazione Comunale di Manfredonia continua a lavorare per garantire opportunità educative a tutti i suoi cittadini, per un futuro sempre più inclusivo e sostenibile.