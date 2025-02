Manfredonia. Manfredonia e le sue comunità di pescatori vivono un momento di grande incertezza a causa della posizione assunta dalla Commissione Europea sul rinnovo del piano di gestione per la pesca del rossetto nel Golfo. Una decisione attesa da mesi che, se non approvata, metterebbe in ginocchio decine di famiglie e un’intera economia locale legata a questa storica attività.

Nel mese di ottobre 2024, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha inviato a Bruxelles una nuova proposta aggiornata del piano di gestione, ricevendo il parere positivo dal Medac (Mediterranean Advisory Council), organismo che riunisce rappresentanti del settore della pesca, associazioni ambientaliste e gruppi di tutela dei consumatori. Inoltre, il piano è stato elaborato con il contributo del Cirspe (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca), ente riconosciuto dal Ministero, basandosi su precedenti sperimentazioni autorizzate dalla stessa Commissione Ue nel 2018 e nel 2022. Nonostante questi elementi di garanzia, il rinnovo per il triennio 2025-2027 è ancora in bilico a causa delle resistenze della Direzione Generale Mare della Commissione Europea.

La pesca del rossetto nel Golfo di Manfredonia rappresenta non solo una tradizione secolare, ma anche una fonte di reddito fondamentale per i piccoli pescatori della zona. Questo tipo di pesca, condotta esclusivamente in determinati periodi dell’anno, è regolata da criteri scientifici rigorosi e non ha mai evidenziato criticità in termini di sostenibilità ambientale. Gli operatori del settore si sono sempre impegnati a garantire il rispetto delle normative europee, promuovendo una gestione responsabile della risorsa ittica.

Nonostante l’assenza di impatti negativi documentati sulla specie (Aphia minuta) e il rispetto dei parametri previsti, la Commissione Europea continua a ostacolare il rinnovo, mettendo a rischio l’intero comparto. Un atteggiamento che appare incomprensibile e che rischia di affamare una comunità già provata da difficoltà economiche e dalla crisi del settore ittico.

“Auspichiamo che Bruxelles – ha dichiarato Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare – riconosca gli sforzi fatti per garantire una pesca sostenibile e dia il via libera al piano di gestione, permettendo ai piccoli pescatori di Manfredonia di continuare il loro lavoro nel rispetto dell’ambiente e della tradizione”.

La comunità di Manfredonia attende ora una risposta chiara e definitiva, nella speranza che l’Unione Europea comprenda l’importanza di tutelare non solo l’ecosistema marino, ma anche il tessuto sociale ed economico di un territorio che vive di mare e di pesca.