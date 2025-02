Numeri stratosferici per la Volkswagen Barletta Marathon

E’ clamoroso il risultato numerico che la prima edizione della Volkswagen Barletta Marathon ha già raggiunto: a oltre una settimana dalla gara si contavano già più di 1.500 iscritti con un terzo che ha fatto la scelta dei 42,195 km, gli altri sono habitué della mezza maratona. Un successo oltre le previsioni per la prova pugliese a dispetto del fatto che s’inserisce in un periodo estremamente ricco in fatto di maratone e mezze.

Non ci sono riferimenti legati alla maratona che nasce quest’anno sull’onda del successo della mezza che festeggia la sua undicesima edizione. Lo scorso anno la gara ha fatto registrare i successi di Francesco Quarato e Damiana Monfreda, ma sulle sue strade sono passati anche nomi di spicco del panorama nazionale come Domenico Ricatti e Pasquale Selvarolo, entrambi entrati in nazionale ed entrambi che hanno iscritto il loro nome nell’albo d’oro.

Epicentro della corsa è lo Stadio Cosimo Puttilli, dove saranno posizionati tutti i servizi della manifestazione.

Li la partenza verrà data alle ore 9:00 per tutte le prove, sia maratona e mezza che la 10 km prevista nella forma non competitiva. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 7 febbraio, al costo di 60 euro per la maratona, 30 per la mezza e 15 per la non agonistica. Il ritiro di pettorali e pacchi gara è fissato all’Expo Village in Via Milano 67 a Barletta, sabato dalle 10:00 alle 19:00 oppure domenica direttamente in zona partenza dalle ore 7:30. Le premiazioni riguarderanno i primi 3 assoluti e di categoria per entrambe le distanze.

Per informazioni: Club Super Marathon Italia e Asd Barletta Sportiva, www.clubsupermarathon.it