Oscar del Porno, l’Italia trionfa: chi sono i due attori che hanno conquistato la “statuetta”

L’Italia brilla agli AVN Awards 2025 di Las Vegas, gli “Oscar del porno”, grazie a Valentina Nappi , che si conferma icona indiscussa dell’intrattenimento per adulti. La star campana, ambasciatrice dell’erotismo made in Italy, ha conquistato l’ambita statuetta. Sempre attenta a provocare e far riflettere, Valentina Nappi ha recentemente fatto parlare di sé con una trovata virale sui social media: simulando una gravidanza con un pancione evidente, ha poi svelato la finzione in un video ironico in cui “partoriva” un peluche rosa, accompagnando il tutto con la pungente riflessione: “Are you really capable of judging reality?” (Siete davvero in grado di giudicare la realtà?).

Un gesto che ha suscitato discussioni, ma che rispecchia appieno il suo stile provocatorio e consapevole. Non è una sorpresa che Valentina Nappi abbia conquistato Las Vegas: la sua carriera è un continuo crescendo di successi internazionali, con collaborazioni prestigiose con leggende dell’industria come Rocco Siffredi e Malena. Al suo fianco, un altro grande protagonista italiano: Christian Clay , vincitore del premio come “Miglior Attore Internazionale”.

Lo riporta lanuovaferrara.it