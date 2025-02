La transizione energetica in Puglia rischia di trasformarsi in una catastrofe ambientale. Dopo anni di speculazioni e concessioni senza freni, il territorio è sempre più compromesso dall’invasione di impianti eolici e fotovoltaici. Ora, l’arrivo di una nuova legge regionale, definita dai critici come “sfascia Puglia”, solleva pesanti interrogativi sulle scelte istituzionali e sulla tutela del paesaggio.

Un territorio sotto assedio

Negli ultimi anni, la corsa alle rinnovabili ha portato alla realizzazione di migliaia di impianti sul territorio pugliese. La sola Capitanata conta quasi 1.700 torri eoliche, alcune alte oltre 200 metri, con numerosi progetti in attesa di approvazione. A questi si aggiungono vasti campi fotovoltaici, elettrodotti, sottostazioni e infrastrutture di servizio, il tutto realizzato a suon di espropri e alterazioni degli equilibri democratici locali.

La Puglia è diventata il simbolo di uno sfruttamento indiscriminato del territorio, con le istituzioni accusate di ignavia e di connivenza con gli interessi economici delle grandi società energetiche. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adottato nel 2015, e il Regolamento Regionale 24/2010 avrebbero dovuto garantire un minimo di tutela, ma non sono mai stati rafforzati dalla politica regionale, lasciando campo libero agli speculatori.

La legge “sfascia Puglia” e l’obbligo imposto dallo Stato

Ora, nel rispetto del quadro normativo nazionale, le Regioni sono obbligate a individuare, entro il 2030, le aree idonee e non idonee all’installazione di nuovi impianti per raggiungere l’obiettivo di 80.000 MW di energia rinnovabile in più rispetto al 2020. Alla Puglia spetta un ulteriore carico di 7.384 MW, incluso l’eolico offshore.

Ma il Disegno di Legge 222 del 23 ottobre 2024, presentato dalla Giunta regionale, non solo non rafforza le tutele ambientali, ma le riduce drasticamente. “Dopo anni di lassismo ci si aspetterebbe un minimo di responsabilità – dichiara Enzo Cripezzi della LIPU Puglia – e invece il nuovo DDL smantella le già fragili protezioni esistenti, condannando a morte le residue aree rurali. È una legge che distrugge il PPTR e ignora completamente aree IBA, paesaggi, biodiversità e contesti rurali. Una vera e propria legge sfascia Puglia”.

Il ricorso delle società energetiche e l’immobilismo della Regione

Ad aggravare la situazione c’è il ricorso al TAR del Lazio da parte delle grandi società energetiche, che contestano il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024 (DM MASE), il quale concede alle Regioni un certo margine di manovra nella definizione delle aree idonee. In attesa della sentenza prevista per il 5 febbraio, il Consiglio di Stato ha concesso una sospensiva solo sulla questione delle aree idonee, ma gli iter autorizzativi continuano a procedere senza sosta, minacciando ulteriormente il territorio.

La Regione, dal canto suo, resta in silenzio mentre la narrazione ufficiale sulle rinnovabili come soluzione salvifica viene utilizzata per giustificare scelte che rischiano di compromettere per sempre il patrimonio ambientale pugliese.

Le richieste della LIPU e l’appello alla Regione

La LIPU ha presentato osservazioni dettagliate al Disegno di Legge regionale: un documento di 70 pagine con allegati, che ripercorre oltre 20 anni di deregulation e denuncia le conseguenze devastanti di questo provvedimento. L’associazione chiede correttivi urgenti per limitare i danni dell’espansione indiscriminata degli impianti rinnovabili.

“La Regione deve portare rispetto alla comunità pugliese – conclude la LIPU – Giunta, commissioni e consiglieri devono smetterla di svendere la Puglia agli interessi delle multinazionali dell’energia, spacciando per transizione ecologica quello che è, in realtà, un’operazione di pura speculazione. È tempo di ascoltare le contestazioni mosse al DDL e di introdurre le necessarie modifiche prima che sia troppo tardi”.

4 febbraio 2025

LIPU odv – Coordinamento della Puglia