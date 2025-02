Roma, 3 febbraio 2025 – La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che potrebbe segnare una svolta nella tutela dei diritti dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. Accogliendo il ricorso presentato da un cittadino milanese, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato l’obbligo di partecipazione economica del paziente alle spese di ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).

A darne l’annuncio è l’avvocato Giovanni Franchi, legale del ricorrente, che sottolinea l’importanza della pronuncia: “Questa sentenza ha un impatto fondamentale. In Italia, oltre un milione di persone sono affette da Alzheimer e più di tre milioni di familiari si trovano ogni giorno coinvolti nella loro assistenza”.

La vicenda giudiziaria trae origine dal caso di Marco Gaito, che dal 2016 si batteva affinché il Servizio Sanitario Nazionale si facesse carico delle rette di ricovero della madre, ospitata nella struttura “Casa per Coniugi”. Dopo la sua scomparsa, la battaglia legale è proseguita, culminando con il ricorso in Cassazione.

Nel gennaio 2018, infatti, Gaito si era opposto a un decreto ingiuntivo che gli imponeva il pagamento di oltre 22.000 euro, più interessi di mora, alla cooperativa sociale PRO.GES., che gestisce la struttura. Sia il Tribunale di Milano che la Corte d’Appello avevano respinto la sua opposizione, stabilendo che il 50% delle spese doveva restare a suo carico, insieme alle spese legali. Tuttavia, il recente pronunciamento della Cassazione ha ribaltato la situazione, dando ragione a Gaito.

Secondo la Suprema Corte, le prestazioni socio-assistenziali per i malati di Alzheimer e altre forme di demenza senile devono essere considerate inscindibilmente connesse alle prestazioni sanitarie. Ciò implica che l’intero costo della permanenza nelle RSA, comprese le spese di ricovero e assistenza, debba essere sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale. La Cassazione ha evidenziato che le cure sanitarie devono prevalere su quelle assistenziali, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla legge n. 730 del 1983.

La sentenza della Corte d’Appello, al contrario, aveva classificato le cure ricevute dalla madre di Gaito come prevalentemente assistenziali, ponendo quindi a carico della famiglia parte delle spese. Ora il caso tornerà alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame, tenendo conto dell’indirizzo stabilito dalla Cassazione.

L’avvocato Franchi esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come questa pronuncia rafforzi una giurisprudenza sempre più consolidata: “Quando sono necessarie prestazioni sanitarie connesse all’infermità, il malato e i suoi familiari non devono pagare alcuna retta per il ricovero nelle RSA pubbliche o convenzionate”.

Tuttavia, l’avvocato evidenzia l’urgenza di un intervento normativo: “È sempre più evidente la necessità di una legge che regoli la materia in modo chiaro. Oggi le famiglie sono costrette a intraprendere lunghe e costose cause civili per ottenere il riconoscimento di un diritto che dovrebbe essere garantito automaticamente”.

La sentenza della Cassazione potrebbe quindi rappresentare un passo decisivo verso un cambiamento strutturale nel sistema di assistenza ai malati di Alzheimer, sollevando migliaia di famiglie da un onere economico spesso insostenibile. Resta ora da vedere se il legislatore interverrà per sancire definitivamente questo principio, evitando che altri cittadini debbano affrontare anni di battaglie legali per ottenere ciò che la giurisprudenza ha ormai riconosciuto come un diritto.