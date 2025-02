Tumori: 1 persona su 5 si ammala nel corso della vita

Il 4 febbraio segna la Giornata mondiale contro il cancro, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, della ricerca e dell’accesso alle cure. Promossa dalla Union for International Cancer Control (Uicc), quest’anno il tema è “United by unique” (“Uniti dall’unicità”), a sottolineare che ogni paziente è unico, ma la lotta contro il cancro è collettiva.

Secondo l’Uicc, 1 persona su 5 si ammala di cancro nel corso della vita, mentre circa 1 uomo su 9 e 1 donna su 12 muoiono a causa della malattia. Nel 2022 si sono registrati 20 milioni di nuovi casi e 9,7 milioni di decessi nel mondo, ma le proiezioni sono allarmanti: entro il 2050, le nuove diagnosi potrebbero superare i 35 milioni, con un aumento del 77% rispetto al 2022.

Il cancro rappresenta anche un enorme costo economico: il suo impatto globale è stimato in 1,16 trilioni di dollari.

I tumori più diffusi e letali

I dati mostrano che il cancro ai polmoni è il più comune al mondo, con 2,5 milioni di nuovi casi all’anno (12,4% del totale), seguito da:

Tumore al seno femminile : 2,3 milioni di casi (11,6%)

: Tumore del colon-retto : 1,9 milioni di casi (9,6%)

: Tumore alla prostata : 1,5 milioni di casi (7,3%)

: Tumore allo stomaco: 970.000 casi (4,9%)

In termini di mortalità, il cancro ai polmoni è il più letale, con 1,8 milioni di decessi all’anno (18,7% del totale), seguito dal cancro del colon-retto (900.000 decessi, 9,3%), dal cancro al fegato (760.000, 7,8%), dal cancro al seno (670.000, 6,9%) e dal cancro allo stomaco (660.000, 6,8%).

Prevenzione e disuguaglianze nell’accesso alle cure

Secondo l’Uicc, 3,7 milioni di vite potrebbero essere salvate ogni anno con strategie di prevenzione efficaci, tra cui:

Vaccinazioni contro HPV ed epatite B

Diagnosi precoce e screening regolari

Trattamenti tempestivi

Tuttavia, le disparità nell’accesso alle cure sono ancora enormi: il 70% dei decessi per cancro si verifica nei Paesi a basso e medio reddito, dove le diagnosi sono meno frequenti e le cure meno accessibili. Nei Paesi con un alto indice di sviluppo umano, 1 donna su 12 riceve una diagnosi di tumore al seno e 1 su 71 muore. Nei Paesi con un basso indice di sviluppo, solo 1 donna su 27 riceve una diagnosi, ma 1 su 48 muore.

Italia: meno decessi e migliori cure, ma con disparità regionali

L’Italia si distingue in Europa per un tasso di mortalità inferiore alla media UE: 222 decessi per 100.000 abitanti, contro i 235 della media europea. Inoltre, tra il 2011 e il 2021, il tasso di mortalità per cancro è diminuito del 15%, meglio di Francia (-12%), Germania (-10%) e Spagna (-13%).

Nel 2020, in Italia vivevano circa 3,5 milioni di persone sopravvissute a un tumore (6% della popolazione), con due terzi che avevano ricevuto una diagnosi da più di cinque anni.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) offre assistenza oncologica gratuita, ma persistono disparità regionali:

Le apparecchiature per radioterapia sono concentrate al Nord , limitando l’accesso ai pazienti del Sud.

, limitando l’accesso ai pazienti del Sud. Le persone meno istruite hanno tassi di mortalità più alti, a causa di una maggiore esposizione ai fattori di rischio e minore accesso alle cure tempestive.

Il Piano nazionale oncologico 2023-2027: obiettivi e strategie

A gennaio 2023, l’Italia ha adottato il Piano nazionale oncologico 2023-2027 (PON), con l’obiettivo di:

Ridurre le disuguaglianze regionali nell’accesso alle cure.

nell’accesso alle cure. Potenziare gli screening oncologici , ampliando le fasce d’età per la prevenzione del tumore al seno e al colon-retto.

, ampliando le fasce d’età per la prevenzione del tumore al seno e al colon-retto. Implementare il test HPV basato sul DNA in tutte le regioni.

in tutte le regioni. Attivare le Reti Oncologiche Regionali (RON) e i percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali .

e i . Completare l’attivazione del Registro Nazionale Tumori.

Fattori di rischio tra i giovani: segnali d’allarme

Nonostante i progressi, i comportamenti a rischio tra gli adolescenti italiani sono preoccupanti:

Il 27% dei quindicenni ha fumato nell’ultimo mese , un dato superiore di 10 punti alla media UE .

, un dato . Il 31% si è ubriacato almeno due volte nella vita , rispetto al 19% del 2018.

, rispetto al 19% del 2018. Solo il 5% pratica attività fisica quotidiana, un calo rispetto all’8% del 2014.

Tuttavia, c’è una nota positiva: il 18% dei quindicenni italiani è in sovrappeso o obeso, un dato inferiore alla media UE.

Il peso economico del cancro e la sfida dei costi sanitari

Il miglioramento delle cure oncologiche ha portato a una crescita significativa dei costi sanitari. Secondo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, nel 2022 il costo totale del cancro in Italia ha raggiunto i 20 miliardi di euro, pari a 338 euro pro capite e al 12% della spesa sanitaria nazionale.

Le previsioni indicano che nei prossimi 25 anni la spesa sanitaria pro capite per la cura del cancro crescerà del 63% in Italia, rispetto al 59% della media UE27.

Conclusione: un impegno continuo

La lotta contro il cancro richiede sforzi globali, investimenti nella ricerca, maggior accesso alle cure e un’attenzione costante alla prevenzione. La Giornata mondiale contro il cancro ricorda che, sebbene siano stati fatti enormi progressi, c’è ancora molto da fare per garantire a tutti cure tempestive ed efficaci.

Lo riporta quotidianosanita.it.