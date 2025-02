Il finanziamento per l’intervento, che ammonta a circa 1,15 milioni di euro, è stato reso possibile grazie ai fondi previsti dal PNRR e destinati all’edilizia scolastica. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale e l’inserimento tra i progetti ammessi a finanziamento, il Comune di Manfredonia ha avviato la procedura di affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori.

In particolare, la determinazione del 3 febbraio ha sancito l’affidamento di incarichi cruciali: l’ing. Giuseppe Di Tullo è stato nominato Direttore dei Lavori, l’ing. Biagio Di Iasio sarà il Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico, mentre lo Studio di Ingegneria, con P.IVA 03383210717, è stato incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Il Comune di Manfredonia ha evidenziato la necessità di procedere con celerità, considerando la specificità del progetto e l’impossibilità, vista la carenza di personale, di gestire tutte le prestazioni richieste internamente. Pertanto, l’incarico di Coordinatore della Sicurezza è stato affidato a un professionista esterno con una cifra di € 26.000,00, IVA e oneri inclusi.

Con l’affidamento di questi incarichi, il Comune di Manfredonia si prepara a un intervento che non solo risponde a una necessità urgente della cittadinanza, ma che rappresenta anche un passo significativo nel miglioramento della qualità dei servizi educativi per la comunità locale. I lavori, che inizieranno a breve, garantiranno un ambiente sicuro e accogliente per le future generazioni, contribuendo a fare di Manfredonia una città sempre più al passo con le esigenze di crescita e sviluppo.

L’intervento fa parte di un progetto più ampio che include anche altre opere pubbliche finanziate dal PNRR e destinato a migliorare le infrastrutture scolastiche e educative in tutto il paese. Il comune di Manfredonia, con il supporto di fondi europei, sta compiendo importanti investimenti nella sua crescita, cercando di garantire un futuro migliore per i più piccoli e per tutta la comunità.

Il provvedimento, che è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sottolinea l’importanza della trasparenza e della partecipazione pubblica nella gestione delle risorse destinate a progetti strategici per il futuro della città.