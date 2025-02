Si terrà sabato 15 febbraio nella Green Cave di Monte Sant’Angelo lo showcase di presentazione di “Gargano Blues”, il nuovo atteso album di Andrea Marchesino, talentuoso chitarrista e compositore pugliese di origine ma parigino di adozione. I presenti potranno ascoltare per la prima volta dal vivo alcuni brani del disco ed acquistarlo in anteprima in un prezioso formato vinile. Ospite speciale della serata l’antropologo del blues Jack Spittle, che ha ‘prestato’ il suo spoken word nel brano “Radio Ghetto”. Nel 2015 Jack si è unito a Radio Ghetto, una stazione radio comunitaria situata in una baraccopoli di lavoratori a giornata, migranti, a Rignano Garganico.

Usando la sua esperienza di musicista, e sotto l’ombrello di Radio Ghetto, ha iniziato a concentrarsi sulle tendenze musicali latenti nel campo, organizzando laboratori hip-hop e sessioni di freestyling come azioni di gruppo. Appuntamento alle ore 18:00 nella Green Cave di FestambienteSud in Via Garibaldi n. 27, nel cuore del centro storico di Monte Sant’Angelo, il comune più alto del Gargano. Modererà l’incontro Marco Pacella. Ingresso rigorosamente gratuito. Da non perdere!

In uscita il 21 febbraio 2025, “Gargano Blues” è il terzo atteso album Andrea Marchesino, il primo con la formazione in trio. Ad accompagnarlo in questa importante sfida artistica, due musicisti del calibro di Danilo Gallo al basso (Guano Padano, Bill Frisell, Mike Patton, Enrico Rava, uno dei migliori bassisti italiani degli ultimi 20 anni) e Matteo Nocera alla batteria (Sandro Joyeux, Ngasa Ngasa).

“Gargano Blues” è un concept dedicato alla sua terra, il Promontorio del Gargano, omaggiato nelle sue mille sfaccettature (l’entroterra più wild, le coste, i piccoli borghi, le foreste), ognuna con uno specifico mood musicale (folk, post rock, surf, sperimentale… squisitamente blues). Ma il Gargano è soprattutto immagini infuocate e scorci che aprono il cuore, ecco perché il concept fotografico di questo nuovo album è stato curato dall’acclamata fotografa nonché collaboratrice di vecchia data Sara Sabatino, fortemente legata alla sua terra proprio come Andrea Marchesino.

Ascolta “Cielo e terra”, il primo singolo estratto da “Gargano Blues”: https://open.spotify.com/intl-it/track/7z4bJDarTu1V4e1seMaTBV?si=827d37f4a3e14a1e

Ascolta “Selce”, il secondo e ultimo singolo estratto “Gargano Blues”: https://open.spotify.com/intl-it/track/0MEGJ0dllkVh7RIihv3qeY?si=d677e434a55f4ff0

Segui Andrea Marchesino sui social

FACEBOOK: https://www.facebook.com/andrea.marchesino/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/andrea5corde/

BIOGRAFIA ARTISTA

Andrea Marchesino, classe 1995, chitarrista classico per studi jazzista per attitudine. Si diploma in chitarra classica a 22 anni dopo aver collezionato già una lunga serie di concerti in giro per l’Europa. Trascorre un anno nell’arcipelago Canario dove si lascia travolgere da due progetti yQué Duet, un duo di brani originali con organico di chitarra, loop station e sax, e da Uma De Quebra, una sorta di “Big Batucada Band” di cui Andrea è arrangiatore e direttore. Nel 2019 collabora con uno dei musicisti italiani tra i più eccentrici, Daniele Sepe infatti lo ha coinvolto in diversi Live del suo ultimo disco “The Cat With the Hat” (al fianco di Roy Paci e Hamid Drake) e nelle registrazioni del disco “Le Nuove Avventure di Capitan Capitone”. Nel 2020 Andrea ha registrato un disco durante il primo lockdown « Quaranta », un mix tra jazz e world music che include più di trenta musicisti da ogni parte del mondo. Da quattro anni a questa parte Andrea lavora a pieno ritmo come arrangiatore per la sua etichetta discografica “Controra Records”del gruppo “MID SIDE aps”. Ha lavorato a diverse produzioni discografiche in qualità di musicista e arrangiatore. Al momento è in tour con il nuovo disco di Marta dell’Anno (di cui Andrea è produttore e arrangiatore), con l’ensemble Guappecarto’ e con il nuovo progetto di Matteo Nocera: NGASA NGASA, groove mediterraneo tra Marsiglia e Napoli. Andrea Marchesino ha suonato con: Daniele Sepe, Roy Paci, Hamid Drake, Hattie Webb, Danilo Gallo, Bernardo Guerra, Simona Boo, Marta dell’Anno, Lavinia Mancusi, Kim Yeore, RioSacro, Giovanni Mastrangelo e tanti altri.