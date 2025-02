Vico del Gargano si prepara a celebrare con solennità il suo Santo Patrono, San Valentino, nei giorni 14, 15 e 16 febbraio. Questa festività non è solo una celebrazione religiosa, ma un vero e proprio rito collettivo che unisce devozione, amore e tradizione. Tra i caratteristici vicoli stretti del borgo, uno dei più belli d’Italia, si respira l’aria autentica dei profumi di agrumi e si vive l’atmosfera di antichi riti tramandati di generazione in generazione.

La scelta di San Valentino come Santo Patrono risale al 1618, quando i residenti decisero di invocarlo per proteggere i loro agrumeti, in particolare le varietà di arance IGP e il limone Femminiello, alcune delle più antiche varietà d’Italia, dai rigidi inverni. Questo legame tra spiritualità e identità della terra si è consolidato in oltre 400 anni di tradizione, facendo della festa un evento di grande importanza per tutta la comunità.

Durante le celebrazioni, residenti e visitatori possono immergersi nell’incanto del Borgo dell’Amore, scoprendo tra le innumerevoli viuzze del centro storico — come il Vicolo del Bacio, il Castello Normanno-Svevo, le Chiese locali e gli affacci sugli agrumeti — un’atmosfera magica e intensa, che rende la festa un’occasione imperdibile per tutti.

