Foggia – Sabato 8 febbraio, alle ore 9:30, presso il deposito delle Ferrovie del Gargano in via San Severo a Foggia, si terrà la presentazione ufficiale della nuova flotta di treni Pop, acquistati dalla Regione Puglia con un cofinanziamento della società ferroviaria. L’evento segna un passo avanti nel rinnovamento e nel potenziamento del trasporto ferroviario locale, con l’obiettivo di migliorare efficienza, sostenibilità e comfort per i passeggeri.

Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte diverse autorità regionali e locali. Tra gli intervenuti:

Raffaele Piemontese , vicepresidente della Regione Puglia

, vicepresidente della Regione Puglia Debora Ciliento , assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia

, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia Giuseppe Nobiletti , presidente della Provincia di Foggia

, presidente della Provincia di Foggia Maria Aida Episcopo , sindaca di Foggia

, sindaca di Foggia Giuseppe Pitta , sindaco di Lucera

, sindaco di Lucera Giuseppe Germano Scarcia , consigliere d’amministrazione di Ferrovie del Gargano

, consigliere d’amministrazione di Ferrovie del Gargano Vito Antonacci , direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia

, direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia Luciano Follieri, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Foggia

A margine della presentazione, le autorità avranno l’opportunità di effettuare un primo viaggio a bordo di uno dei nuovi treni, per testarne le caratteristiche e le innovazioni introdotte.

L’acquisto dei nuovi convogli rientra in un più ampio piano di ammodernamento del trasporto pubblico ferroviario in Puglia, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio più efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente. I nuovi treni Pop sono progettati per garantire maggiore capienza, accessibilità e comfort di viaggio, rappresentando un importante passo avanti per la mobilità sostenibile nella regione.

L’evento di Foggia segna dunque un momento significativo per il trasporto ferroviario pugliese, con un’attenzione crescente verso l’innovazione e la qualità del servizio per i viaggiatori.