Manfredonia – Per anni hanno vissuto in un incubo, costretti a subire continue molestie e vessazioni da parte della loro vicina di casa.

Una coppia di anziani ottuagenari, residente a Manfredonia, è stata perseguitata da una donna di 81 anni, R.S., che ha messo in atto una serie di comportamenti molesti e persecutori, trasformando la loro quotidianità in un calvario.

Il Tribunale di Foggia, nella giornata di ieri, ha riconosciuto la condotta persecutoria della donna, condannandola per stalking condominiale, una fattispecie non espressamente codificata dal legislatore ma riconosciuta dalla giurisprudenza attraverso un’interpretazione estensiva della norma base sullo stalking.

Secondo quanto ricostruito nel corso del procedimento, l’anziana vicina avrebbe più volte lanciato uova e terra contro l’abitazione della coppia, suonato insistentemente il loro campanello, danneggiato la caldaia e rivolto insulti e frasi volgari alle vittime. Le sue azioni non si sarebbero fermate ai soli coniugi, ma avrebbero coinvolto anche i loro familiari: in un episodio particolarmente grave, la donna avrebbe addirittura lanciato della candeggina, colpendo un uomo novantenne.

L’avvocato della coppia, Pierpaolo Fischetti, ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando come i suoi assistiti, ormai barricati in casa, vivessero in uno stato di costante ansia e paura: «Il sistematico turbamento della loro tranquillità domestica li aveva costretti a modificare il proprio stile di vita. Oggi, però, grazie a una maggiore sensibilità da parte delle istituzioni, episodi come questo vengono affrontati con tempestività ed efficacia, impedendo che possano rovinare l’ultima fase della vita di persone che chiedono solo un po’ di serenità».

La sentenza rappresenta un importante segnale nella tutela delle vittime di molestie condominiali, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso nelle dinamiche della convivenza quotidiana.