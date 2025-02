La Regione al fianco di Lucera Capitale della cultura di Puglia, la comunità ci crede

Grande partecipazione all’incontro per Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025. Una sala gremita, interventi appassionati e un forte senso di appartenenza hanno caratterizzato l’incontro pubblico che si è tenuto ieri presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “R. Bonghi” di Lucera. Convocato dall’Assessora alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, l’appuntamento ha segnato un’importante tappa nel percorso di programmazione e promozione delle attività che accompagneranno la città durante l’anno da Capitale della Cultura di Puglia 2025.

La comunità di Lucera ha risposto con entusiasmo e partecipazione, confermando il grande coinvolgimento che ha caratterizzato fin dall’inizio il percorso verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura e, oggi, il riconoscimento regionale.

“Oggi ho incontrato la Comunità di Lucera tutta. Tutte le associazioni, tutti coloro che, con un lavoro veramente di grande sinergia, si sono messi in connessione per poter presentare la candidatura a capitale della cultura. Daremo valore a questa rete anche attraverso il coordinamento della cura dei luoghi che darà un metodo, un indirizzo e che cercherà anche di razionalizzare e di mettere veramente in luce tutte le potenzialità che questa comunità ha da esprimere (…), generando valore e sviluppo locale“- ha dichiarato l’Assessora alla cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola.

Il Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha sottolineato il supporto della Regione Puglia e l’importanza delle infrastrutture culturali: “L’anno della Capitale della cultura è partito con a fianco la Regione Puglia. Ieri sono partiti i lavori all’anfiteatro per l’allargamento delle sedute che regaleranno alla città di Lucera questo enorme e bellissimo contenitore culturale che si aspettava da decenni.

Il dieci alla Bit partiremo con la promozione turistica di Lucera e dei Monti Dauni e dell’anno della Capitale. Sarà annunciata una grossa novità.”

Il Sindaco ha anche annunciato che sarà il project manager Pasquale Gatta il coordinatore di Lucera Capitale della cultura di Puglia.

“Sarà un onore ma anche un onore” – ha dichiarato a margine dell’incontro Gatta, ribadendo la necessità di un lavoro condiviso e strategico – “Non sarà solo un eventificio. Presenteremo progetti di rilievo nazionale e internazionale, valorizzando i beni e le attività culturali. Abbiamo bisogno di tutta la comunità come esattamente quel mosaico di quando ne parlavamo in candidatura. Ogni pezzo di quel mosaico della Comunità di Lucera è fondamentale. Quindi abbiamo bisogno della comunità che torneremo ad ascoltare. Torneremo a condividere con loro un anno di strategie importanti per lasciare un’eredità importante e culturale a Lucera, ai Monti Dauni e al territorio della Puglia”.

L’incontro ha segnato l’inizio di un percorso strutturato, che vedrà Lucera protagonista di un anno denso di eventi, progetti e iniziative con l’obiettivo di rendere la cultura motore di crescita e sviluppo per tutta la Puglia.