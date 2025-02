AQUILA – L’inchiesta sulla criminalità foggiana a Pescara registra un nuovo sviluppo con il deposito del verbale di interrogatorio di un collaboratore di giustizia. Il pm Roberta D’Avolio, della Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila, ha presentato questa nuova testimonianza, che rafforza l’impianto accusatorio contro il clan Moretti-Lanza-Pellegrino e la Società Foggiana.

L’INDAGINE E GLI ARRESTI

L’inchiesta, avviata inizialmente dal pm Luca Sciarretta della Procura di Pescara e successivamente trasferita alla Dda aquilana, ha portato all’arresto di undici esponenti di spicco del sodalizio criminale. Le operazioni sono state condotte con il supporto della Guardia di Finanza, che ha raccolto prove cruciali attraverso un vasto sistema di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Il prossimo passo sarà l’udienza fissata per il 15 aprile, davanti al gup dell’Aquila. Nel frattempo, la difesa – composta da una trentina di avvocati – ha chiesto tempo per analizzare le nuove dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

USURA E INFILTRAZIONI CRIMINALI

Uno dei reati chiave contestati nell’indagine è l’usura. Secondo l’accusa, il clan foggiano avrebbe cercato di radicarsi nel tessuto economico pescarese attraverso prestiti a tassi usurari. Tra i principali indagati figura Angelo Falcone, ritenuto uno degli esponenti più attivi in questo settore.

Le indagini hanno fatto emergere il coinvolgimento della famiglia Di Natale, imprenditori pescaresi che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto prestiti a condizioni vessatorie. Le intercettazioni dimostrerebbero come il capo famiglia, Adamo Di Natale, e il figlio Federico avessero rapporti diretti con Giovanni Putignano, figura ritenuta vicina agli ambienti criminali.

Tra le pratiche contestate, vi sarebbe anche la cessione forzata di un appartamento come forma di garanzia per i prestiti concessi. La pressione intimidatoria esercitata dal gruppo criminale sarebbe stata così forte da indurre le vittime a mantenere un atteggiamento di scarsa collaborazione con gli inquirenti, temendo possibili ritorsioni.

IL PENTITO E LE SUE RIVELAZIONI

Il collaboratore di giustizia, la cui identità non è stata resa nota per motivi di sicurezza, avrebbe fornito dettagli rilevanti sugli affari della criminalità organizzata foggiana in Abruzzo. Secondo quanto riportato nel verbale depositato dal pm D’Avolio, il pentito sarebbe stato legato sia al clan Li Bergolis (detti “Montanari”) sia al gruppo Moretti-Lanza-Pellegrino.

Le sue dichiarazioni, raccolte il 29 gennaio scorso, confermerebbero il metodo intimidatorio adottato per imporre il controllo sul territorio pescarese, con estorsioni e pressioni sulle attività economiche locali.

UN MOSAICO DI PROVE

L’impianto accusatorio si basa su un’enorme mole di intercettazioni – circa 700mila – che documentano le dinamiche del gruppo criminale. Gli investigatori hanno ricostruito il meccanismo attraverso il quale l’organizzazione foggiana avrebbe cercato di espandere la propria influenza in Abruzzo, sfruttando le difficoltà economiche di imprenditori locali per ottenere vantaggi illeciti.

La Procura, con il supporto della Guardia di Finanza, sta ora analizzando il nuovo materiale probatorio, mentre il processo davanti al gup è atteso come un passaggio cruciale per l’intero procedimento.

PROSSIMI PASSI

Il 15 aprile, data della prossima udienza, si capirà meglio l’impatto delle nuove dichiarazioni e come queste potranno influenzare il corso del processo. Intanto, l’attenzione resta alta sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico abruzzese, con la magistratura determinata a stroncare ogni tentativo di espansione della criminalità organizzata foggiana.

