Nel corso della Giunta Comunale del 5 febbraio 2025, è stata approvata la nuova misura dell’imposta di soggiorno, che vedrà l’introduzione di tariffe più alte per i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive di Manfredonia, a partire dal 1° gennaio 2025.

La decisione è stata adottata su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, Matteo Gentile, e in seguito alla relazione tecnica del dirigente del Settore I, Dott. Tommaso Gioieni.

L’imposta di soggiorno, istituita per la prima volta nel 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47, rappresenta uno strumento fondamentale per il finanziamento di interventi legati al turismo, alla manutenzione e al recupero dei beni culturali e ambientali del territorio.

L’aumento della tariffa, che riguarderà tutte le strutture ricettive del Comune, si inserisce in un quadro più ampio di sostenibilità economica, volto a valorizzare ulteriormente Manfredonia come destinazione turistica.

Le Nuove Tariffe: Criteri di Gradualità e Diversificazione

L’imposta di soggiorno è strutturata in base alla tipologia delle strutture ricettive e al loro livello di servizio, con un approccio graduale che tiene conto delle diverse caratteristiche e dei relativi prezzi di pernottamento. Le nuove tariffe, approvate con votazione unanime dalla Giunta Comunale, sono destinate a diversificare ulteriormente l’offerta turistica della città, rendendo i costi maggiormente proporzionati alla categoria e al comfort delle strutture.

Di seguito le tariffe stabilite per il 2025:

Alberghi 4 stelle : 2,50 € per persona a notte

: 2,50 € per persona a notte Alberghi 3 stelle : 2,20 € per persona a notte

: 2,20 € per persona a notte Alberghi 2 stelle e 1 stella : 1,80 € per persona a notte

: 1,80 € per persona a notte Residenze Turistico Alberghiere : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Country house : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Agriturismi : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Ostelli : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Affittacamere : 2,00 € per persona a notte

: 2,00 € per persona a notte Case vacanze : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Bed & breakfast : 2,00 € per persona a notte

: 2,00 € per persona a notte Campeggi : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Villaggi turistici : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Marina Resort : 1,50 € per persona a notte

: 1,50 € per persona a notte Locazioni turistiche e locazioni brevi: 1,50 € per persona a notte

L’amministrazione ha deciso di applicare la tariffa di 1,50 euro anche per tutte le strutture non ricomprese nelle categorie sopra elencate, ma che presentano caratteristiche simili, seguendo i criteri stabiliti dal regolamento comunale già in vigore dal 2015. Le nuove misure saranno applicate a partire dal 2025, come previsto dalla normativa.

Il Rilevante Obiettivo di Promozione Turistica e Sostenibilità Economica

L’obiettivo principale di questo aumento è quello di creare un flusso maggiore di risorse destinate a migliorare i servizi e le infrastrutture turistiche locali, oltre a sostenere le piccole imprese del settore. Infatti, come sottolineato durante l’incontro con le associazioni di categoria del 27 gennaio scorso, gran parte del gettito sarà destinato alla promozione turistica, con particolare attenzione al supporto delle attività culturali, al marketing e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il Sindaco Domenico La Marca ha enfatizzato che la nuova imposta contribuirà a finanziare progetti legati alla mobilità, al potenziamento dei servizi pubblici e al decoro urbano, mirando a rendere Manfredonia ancora più attraente e accogliente per i turisti e per i residenti. L’amministrazione comunale ritiene che l’imposta rappresenti uno strumento fondamentale per garantire un futuro sostenibile alla città, consentendo di preservare il patrimonio storico-culturale e di migliorare la qualità della vita.

Riequilibrio Finanziario e Necessità di Aumento delle Risorse

In un contesto di riequilibrio finanziario, l’amministrazione comunale si trova nella necessità di reperire ulteriori risorse per finanziare gli interventi necessari. L’aumento dell’imposta di soggiorno rappresenta una delle soluzioni per garantire la sostenibilità dei progetti a lungo termine, senza dover ricorrere ad altri aumenti di tasse o imposte che potrebbero risultare meno sostenibili per i cittadini.

La Legge Nazionale e la Tariffa Massima Consentita

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 492, della Legge 213/2023, dal 2025 i comuni capoluogo di provincia e quelli che appartengono alla categoria delle località turistiche potranno applicare un aumento massimo di 2 euro per notte di soggiorno. Questa possibilità è stata presa in considerazione dall’amministrazione di Manfredonia, che ha deciso di avvalersi di tale prerogativa, incrementando progressivamente la tariffa in modo tale da renderla congruente con i servizi offerti dalle strutture ricettive e l’esigenza di finanziare le attività di sviluppo turistico.

Esenzioni e Riduzioni dell’Imposta

In merito alle esenzioni e riduzioni, l’amministrazione ha confermato che resteranno in vigore le disposizioni già stabilite nel regolamento approvato nel 2015. Queste includono esenzioni per categorie particolari di turisti, come i bambini al di sotto di un certo limite di età o per soggiorni prolungati. Le modalità di applicazione saranno soggette a verifica e aggiornamenti periodici, in linea con la normativa regionale.