Nella seduta di ieri, 4 febbraio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia ha adottato una deliberazione strategica per il miglioramento della sicurezza stradale, destinando i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada. La proposta, presentata dal Sindaco Domenico La Marca e condivisa all’unanimità dai membri della Giunta, prevede l’utilizzo di circa 650.000 euro in entrate derivanti dalle contravvenzioni, con un impegno diretto per potenziare i controlli, migliorare la segnaletica e favorire la sicurezza urbana.

L’importo, una volta detratto il fondo per i crediti di dubbia esigibilità, ammonta a 412.815 euro, dei quali il 70% (pari a 288.970,50 euro) sarà destinato a finalità specifiche previste dall’art. 208 del Codice della Strada. Tra queste, il 25% verrà utilizzato per interventi sulla segnaletica stradale delle strade comunali, come la sostituzione e il potenziamento della segnaletica esistente. Un altro 35% sarà impiegato per il rafforzamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni del codice della strada, includendo l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per la Polizia Locale.

Il rimanente 40% del finanziamento sarà dedicato ad altre finalità legate alla sicurezza stradale, come la manutenzione delle strade e il sostegno al personale di polizia locale attraverso il fondo previdenza e assistenza. Una parte di queste risorse sarà inoltre destinata a sostenere le associazioni di volontariato impegnate nella vigilanza scolastica, per garantire una maggiore sicurezza ai giovani studenti.

La deliberazione si inserisce in un quadro di azioni concrete per la sicurezza e la qualità della vita urbana, con un occhio di riguardo alla protezione degli utenti vulnerabili della strada, come bambini, anziani, disabili e pedoni.

L’approvazione unanime della Giunta ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale verso un uso mirato e trasparente delle risorse derivanti dalle sanzioni, con la garanzia che tutte le spese saranno monitorate e verificate a consuntivo dell’esercizio finanziario 2025. Con questa decisione, il Comune di Manfredonia ribadisce il proprio impegno a migliorare le condizioni di sicurezza stradale, nell’ottica di una città più sicura e vivibile per tutti i cittadini.

L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, in conformità con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 267/2000.