Manfredonia possiede un patrimonio naturale e culturale unico, ma per attrarre più visitatori e migliorare l’esperienza turistica, è necessario investire. Per questo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di adeguare l’imposta di soggiorno a partire dal 2025, con un incremento contenuto ma strategico.

La tariffa per gli alberghi 4 stelle passerà da €2,00 a €2,50, quella per i B&B da €1,50 a €2,00, e tutte le altre categorie seguiranno proporzionalmente.

DOVE ANDRANNO LE RISORSE?

L’incremento dell’imposta di soggiorno permetterà di finanziare cinque ambiti chiave per il turismo:

1. PROMOZIONE TURISTICA

Per far conoscere Manfredonia in Italia e all’estero, saranno avviate campagne di marketing territoriale e comunicazione digitale. L’obiettivo è valorizzare le bellezze della città, attrarre nuovi flussi turistici e raccontare la sua identità attraverso una strategia promozionale mirata.

2. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITÀ

Verranno potenziati gli info-point turistici, migliorata la segnaletica per le attrazioni principali e curati gli spazi pubblici. Si punta a rendere la città più accogliente e facilmente fruibile per tutti i visitatori.

3. EVENTI CULTURALI E INTRATTENIMENTO

Manfredonia è una città dinamica e vuole diventarlo ancora di più. Le nuove risorse consentiranno di arricchire il calendario degli eventi culturali e artistici, potenziando le iniziative già esistenti e introducendone di nuove, capaci di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

4. DECORO URBANO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Verranno riqualificate le principali aree turistiche, migliorata la fruibilità dei beni culturali e ambientali e potenziati il lungomare e gli spazi pubblici. Un ambiente curato e accogliente è fondamentale per incentivare il turismo di qualità e fidelizzare i visitatori.

5. CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO RICETTIVO

Per garantire trasparenza ed equità nel settore, il Comune rafforzerà i controlli sulle strutture ricettive irregolari in collaborazione con Guardia di Finanza e Polizia Locale. Sarà aggiornato il software di gestione StayTour per incrociare i dati delle piattaforme di prenotazione con quelli ufficiali, identificando eventuali irregolarità.

UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

“Comprendiamo che parlare di imposte possa suscitare qualche perplessità – afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile – ma voglio sottolineare che questo adeguamento non è fine a se stesso. È un investimento per Manfredonia, per le imprese locali e per la qualità della vita in città. Se vogliamo competere con altre destinazioni turistiche, dobbiamo offrire di più: eventi di livello, servizi efficienti e una promozione mirata. Con queste nuove risorse possiamo realizzare tutto questo e i turisti che scelgono Manfredonia ne vedranno i benefici.”

L’Amministrazione La Marca si impegna a garantire che ogni euro incassato venga reinvestito per potenziare il turismo e la crescita della città. Gli operatori del settore sono invitati a collaborare per rendere Manfredonia una meta sempre più attrattiva e accogliente.