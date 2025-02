Manfredonia – Un nuovo intervento edilizio prenderà forma a Manfredonia nell’area dell’Insula B8 – UMI A, con la realizzazione di un complesso residenziale destinato a civili abitazioni e box auto interrati. Il permesso di costruire, rilasciato dal Comune, prevede una serie di prescrizioni e adempimenti che dovranno essere rispettati per garantire la conformità urbanistica e la sicurezza del progetto.

Il progetto e le tempistiche

L’intervento sarà realizzato dalla GAIA S.r.l., società rappresentata legalmente da Cosimo Damiano Tomaiuolo, e si inserisce all’interno di un più ampio piano di lottizzazione già approvato in passato.

Secondo quanto stabilito nel permesso di costruire:

L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del permesso;

dovrà avvenire dal rilascio del permesso; L’ultimazione dovrà avvenire entro tre anni dall’avvio del cantiere.

Le prescrizioni tecniche e normative

Il Comune ha imposto rigidi vincoli normativi per garantire il rispetto delle disposizioni urbanistiche e di sicurezza. Tra le principali prescrizioni figurano:

✔️ Il rispetto delle norme sulle opere di urbanizzazione primaria;

✔️ La pendenza delle rampe d’accesso ai box auto non superiore al 20%;

✔️ Il rispetto delle norme sulle recinzioni previste dall’art. 84 del regolamento edilizio;

✔️ La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’autorimessa.

Per ottenere il certificato di ultimazione lavori, i costruttori dovranno presentare diversi documenti, tra cui:

Attestati di qualificazione energetica , in linea con il D.Lgs 192/2005;

, in linea con il D.Lgs 192/2005; Dichiarazione di conformità degli impianti ;

; Certificato di collaudo del fabbricato ;

; Variazione catastale ;

; Documentazione fotografica dell’intervento completato.

L’area interessata e i vincoli paesaggistici

L’area su cui sorgerà il nuovo complesso rientra nella buffer zone della Grotta Vignola, un’area di interesse paesaggistico inserita nel PPTR della Regione Puglia. Tuttavia, l’intervento non è soggetto a un preventivo accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto i suoli risultavano già destinati a edificazione prima del 6 settembre 1985.

albopretorio_000007522_001_permesso_1 INSULA