Piemontese: "Nessun medico si specializza o vuole andare sul Gargano"

La carenza di medici nell’emergenza-urgenza è un problema che affligge tutta l’Italia, ma nel Gargano, nei Monti Dauni e in provincia di Foggia la situazione è ancora più grave. «Nessun medico si specializza o vuole andare sul Gargano», ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sottolineando la difficoltà nel reperire personale per i pronto soccorso.

Vieste e l’elisoccorso: un caso che riaccende il dibattito

L’intervento dell’elisoccorso a Vieste per salvare una neonata partorita in casa ha riportato alla ribalta la questione, mettendo in evidenza le gravi carenze sanitarie del territorio. I pochi medici disponibili evitano di accettare incarichi in zone periferiche come Vieste o Peschici, lasciando i cittadini senza un’assistenza adeguata.

La necessità di un pronto soccorso attivo tutto l’anno

Nonostante la crisi, resta la speranza di attivare un pronto soccorso a Vieste per 12 mesi all’anno, così da garantire assistenza continua sia ai residenti che ai turisti. Tuttavia, senza politiche efficaci di attrazione per i medici, il rischio è che l’emergenza sanitaria nel Gargano resti irrisolta.

